Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato ascoltato per nove ore dai Pubblici Ministeri nell'ambito delle indagini in corso. Durante l'audizione, Toti ha presentato una dettagliata memoria difensiva di 17 pagine, in cui ha chiarito come ogni euro incassato sia stato destinato esclusivamente ad attività politiche.

Nel documento, il Presidente ha sottolineato la trasparenza e la correttezza della gestione dei fondi, ribadendo l'impegno della sua amministrazione nel garantire l'uso etico delle risorse pubbliche. "Ogni euro incassato è stato utilizzato per finalità politiche legittime e trasparenti," ha dichiarato Toti, aggiungendo che le sue azioni sono sempre state in linea con le normative vigenti e mirate al beneficio della comunità ligure.

Il Presidente ha inoltre espresso piena fiducia nel lavoro della magistratura, auspicando che le indagini possano confermare la legittimità delle sue operazioni finanziarie. "Sono qui per collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire qualsiasi dubbio," ha affermato Toti all'uscita dall'interrogatorio.

Il Presidente della Liguria ha concluso il suo intervento ribadendo il proprio impegno per il progresso della regione e la volontà di continuare a lavorare con trasparenza e dedizione. "La politica deve essere un servizio alla comunità, e ogni risorsa deve essere impiegata per il bene collettivo. Questo è il principio che ha sempre guidato il mio operato e continuerà a farlo," ha concluso Toti.

