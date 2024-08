Le autorità sanitarie britanniche hanno nuovamente invitato le donne incinte a vaccinarsi per proteggere i loro bambini dalla pertosse, poiché gli ultimi dati hanno mostrato che quest'anno i casi in Inghilterra sono saliti a 10.000, con un ulteriore decesso di un neonato a giugno.

I dati pubblicati dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) per l'Inghilterra mostrano che a giugno sono stati segnalati 2.427 casi di pertosse, portando il numero totale di casi confermati in laboratorio tra gennaio e giugno 2024 a 10.493.

Lo scorso gennaio i casi erano 555, mentre a maggio il dato era di 3.052, portando il numero totale di casi confermati in laboratorio nei primi sei mesi del 2024 a 10.493.

Mary Ramsay, direttrice delle vaccinazioni presso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha dichiarato:

"La vaccinazione è la migliore difesa contro la pertosse ed è fondamentale che le donne incinte e i neonati ricevano i loro vaccini al momento giusto. Alle donne incinte viene offerto un vaccino contro la pertosse in ogni gravidanza, idealmente tra la 20a e la 32a settimana. Questo trasmette la protezione al loro bambino nell'utero in modo che siano protetti dalla nascita nei primi mesi di vita quando sono più vulnerabili e prima che possano ricevere i loro vaccini. Con i casi in continuo aumento e, purtroppo, 10 decessi infantili dall'inizio dell'epidemia lo scorso novembre, garantire che le donne siano vaccinate in gravidanza non è mai stato così importante. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono con quelle famiglie che hanno perso così tragicamente il loro bambino".

I neonati sono a più alto rischio di gravi complicazioni e morte per pertosse. Prove dall'Inghilterra dimostrano che la vaccinazione al momento giusto in gravidanza è altamente efficace, offrendo il 92% di protezione contro la morte infantile.

I casi di pertosse sono stati a livelli elevati in tutte le regioni dell'Inghilterra, così come in molti altri paesi, dalla fine del 2023 a causa di una combinazione di fattori.

La pertosse è una malattia ciclica che raggiunge il picco ogni 3-5 anni. L'ultimo aumento ciclico si è verificato nel 2016 in seguito a un'epidemia precedente nel 2012. Tuttavia, in comune con altre malattie, i casi sono scesi a numeri molto bassi durante la pandemia a causa di restrizioni e comportamenti pubblici. Un anno di picco è atteso e l'impatto della pandemia significa anche che c'è una ridotta immunità alla pertosse nella popolazione.

Gli ultimi dati sulla copertura del vaccino offerto alle donne incinte per proteggere i neonati dalla pertosse continuano a diminuire, con una copertura a marzo 2024 del 58,9%, rispetto al picco di copertura (72,6%) registrato a marzo 2017.

La vaccinazione tempestiva in gravidanza e nell'infanzia è importante per proteggere i neonati vulnerabili da gravi malattie. È particolarmente importante che le donne incinte si vaccinino contro la pertosse, poiché ciò consente alla protezione di passare al feto nell'utero, in modo che i bambini siano protetti dalla nascita nei loro primi mesi di vita.

A tutti i bambini vengono somministrate 3 dosi del vaccino 6 in 1 all'età di 8, 12 e 16 settimane per proteggerli dalla pertosse e da altre gravi malattie come la difterite e la poliomielite, con un richiamo prescolare offerto a 3 anni e 4 mesi.





Fonte: Quotidiano Sanità