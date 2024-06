Da oggi è operativa la sede territoriale dell’Osservatorio Violenza e Suicidio: l’ufficio sarà aperto al pubblico ogni lunedì nei locali del municipio. Il Sindaco Pippo Midili ha voluto incontrare coloro, che hanno voluto fortemente l’avvio di tale iniziativa: l’avv. Rosa Nastasi e la psicologa Valentina Sabino.

“Vogliamo – ha detto la dottoressa Sabino – rivolgerci alle persone fragili, lavorare con gli assistenti sociali per dare supporto alle famiglie e partire dai giovani, che rappresentano la fascia più fragile emotivamente. È un errore pensare di potersi girare dall’altra parte di fronte a delle tematiche, che sono più vicine a noi di quanto si possa immaginare”.

L’avv. Rosa Nastasi, responsabile legale per la regione Sicilia dell’Osservatorio, ha sottolineato l’importante figura dell’assistente sociale:

“Un ruolo, che spesso viene ancora visto con grande diffidenza, quasi come se rappresentassero loro stessi il problema e non la soluzione rispetto a difficoltà familiari o sociali. Una forma mentis, che va rivista per condurre gli operatori, dagli avvocati agli assistenti sociali nella stessa direzione, trovando il giusto approccio e la soluzione più idonea”.