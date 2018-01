Caltagirone: Claudio De Pasquale sul Bilancio del Comune, stabilmente riequilibrato.

Claudio De Pasquale intervistato a Tele Pegaso, interviene nel merito del bilancio stabilmente riequilibrato approvato dalla commissione stabilità degli enti locali e riguardante il Comune di Caltagirone. "il bilancio stabilmente riequilibrato si presenta come un consuntivo di conti precedenti", aggiunge, "questo bilancio è frutto del lavoro di varie amministrazioni", ma non dimentica di dare atto che l'attuale amministrazione ha dimostrato capacità e determinazione. Ricorda che sotto suo assessorato furono portati a termine alcuni importanti obiettivi: ritorno al rispetto del patto di stabilità, rispetto dei limiti di spesa per i servizi a domanda individuale, ricognizione enti partecipati, riduzione e razionalizzazione della spesa.

Nei tempi ordinari, previste anche una serie di attività per incrementare le entrate che però furono interrotte a causa della mozione di sfiducia al sindaco. Ascolta l'intervista.