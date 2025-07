Il Consiglio comunale ha approvato con 17 voti favorevoli e 4 contrari l’assestamento generale del bilancio e quindi la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. A seguire riconosciuto un debito fuori bilancio dell’importo di 151 euro derivante da sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina e incardinata la proposta di approvazione del regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta (C.C.R.) dei rifiuti differenziati. Al riguardo il Consigliere Santi Saraò ha presentato un emendamento per cassare la condizione, che l’accesso al Centro sia subordinata alla dimostrazione da parte dell’utenza del pagamento della bolletta dei rifiuti.

Dopo un animato dibattito l’argomento è stato rinviato così, come proposto dal vicepresidente Mario Sindoni, per apportare eventuali miglioramenti e integrazioni al testo.

In avvio dei lavori della sessione ordinaria del Consiglio comunale, e, dopo un momento di silenzio dedicato alla memoria di Mattia Caruso e Simone Marzullo, deceduti in un incidente stradale, nel giorno delle esequie e giornata di lutto cittadino deciso dal Sindaco Pippo Midili, spazio agli interventi preliminari, che hanno permesso ad Alessio Andaloro di segnalare la mancanza di un palo della pubblica illuminazione davanti alla chiesa di San Marco, la presenza di erbacce su diverse strade cittadine e persino davanti al Palazzo municipale, invitando l’Amministrazione ad intervenire presso l’Autorità Portuale per provvedere alla pulizia negli ambiti di competenza.

Giuseppe Crisafulli ha invece sostenuto che la pulizia nelle periferie lascia molto a desiderare, nonostante diverse sue sollecitazioni nel corso degli ultimi mesi. Lorenzo Italiano ha invece lamentato l’assenza di riscontro a una proposta della minoranza di intitolare una via cittadina alle vittime della strada.