Una realtà che cresce, cambia e si evolve al ritmo delle trasformazioni sociali e ambientali. È questa l’immagine che emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2024 di Edenred Italia, azienda leader nel settore degli employee benefit guidata da Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato impegnato in un percorso di sviluppo fondato su benessere, equità e impatto positivo.

Fabrizio Ruggiero: “Siamo un’azienda che applica a se stessa i principi di benessere, inclusione e sostenibilità”



Nel triennio 2022 - 2024, l’organico complessivo di Edenred Italia è aumentato del 24%, passando da 639 a 791 collaboratori e collaboratrici, con 127 nuovi ingressi solo nel 2024. I contratti a tempo indeterminato sono saliti da 712 a 778, segno di una politica di stabilità e valorizzazione del capitale umano. Una crescita quantitativa, certo, ma anche qualitativa. Il 55% del top management è oggi composto da donne, in una popolazione aziendale che conta 478 collaboratrici di sesso femminile, con una forte rappresentanza tra gli under 30 (73%). Il 62% del personale appartiene alla generazione Millennial e il 28% alla Gen X, con un’età media compresa tra i 30 e i 50 anni. “Il Bilancio 2024 racconta una crescita che va oltre i numeri – sottolinea Fabrizio Ruggiero – perché riflette una coerenza profonda tra ciò che siamo e ciò che offriamo al mercato. Prima ancora di fornire soluzioni di welfare, siamo un’azienda che applica a se stessa i principi di benessere, inclusione e sostenibilità che propone ai propri clienti”. Secondo l’AD, infatti, l’attenzione alle persone rappresenta un fattore chiave di competitività, in un contesto in cui il valore sociale e ambientale conta tanto quanto quello economico.

Benessere e welfare, Fabrizio Ruggiero: un modello inclusivo



Nel 2024, Edenred Italia ha ulteriormente consolidato le sue politiche di welfare. Accanto alla copertura sanitaria prevista dal contratto collettivo, tutto il personale, compresi collaboratori a termine e stagisti, beneficiano di una polizza integrativa. L’azienda ha anche collaborato con LILT per offrire visite senologiche gratuite in tutta Italia, coinvolgendo circa 90 collaboratrici. Tra i servizi più apprezzati, un supporto psicologico gratuito, integrabile con credito welfare, e un modello organizzativo che include dieci giornate al mese di smart working e orari flessibili. Misure pensate per favorire la conciliazione vita - lavoro, con attenzione particolare alla genitorialità: integrazione al 100% dello stipendio durante il congedo obbligatorio e al 50% per il congedo parentale, con mantenimento dei benefit aziendali. L’azienda guidata da Fabrizio Ruggiero aderisce inoltre alla Rete Adamo, rete nazionale che promuove la natalità e la sostenibilità sociale all’interno delle imprese italiane. Anche sul fronte ambientale, il 2024 segna un traguardo importante con la validazione da parte di Science Based Targets initiative (SBTi) degli obiettivi Net Zero del Gruppo Edenred: riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 del 51,4% entro il 2030 e del 90% entro il 2050; taglio delle emissioni Scope 3 del 55% entro il 2030 per un milione di euro di valore aggiunto, fino al 97% entro il 2050. Le principali leve strategiche includono: efficientamento energetico degli edifici, riduzione dell’impatto ambientale delle infrastrutture IT, approvvigionamento sostenibile e diffusione della Carta Etica tra i fornitori.