Dopo l’inizio in compagnia di Max Paiella, prosegue l’estate nel Parco Chigi di Ariccia (RM), ai piedi della dimora barocca progettata da Gian Lorenzo Bernini, con un grande ospite e volto del teatro e del cinema italiani: Giancarlo Giannini.

L’attore salirà sul palco il 15 luglio alle ore 21.00 con Musica e Poesia in compagnia del Marco Zurzolo Quartet per un recital che si fa singolare incontro di letteratura e musica. L'attore, particolarmente esperto nell'analisi della parola, porterà in scena brani e poesie di grandi classici: Shakespeare, Melosio, Petrarca, Neruda, Garcia Marquez. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione, la vita.

Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie di brani inediti del sassofonista partenopeo Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto. Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere”, mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal 200’ fino ad arrivare ai giorni nostri. Grandi emozioni, varie atmosfere, un unico grande spettacolo.

La tredicesima edizione di Fantastiche Visioni - diretto da Giacomo Zito - proseguirà con altri 3 appuntamenti per ridere delle psicopatologie e dei vizi quotidiani con estro, sarcasmo e acume: gli Oblivion il 22 luglio, Paola Minaccioni il 29 luglio, Giovanni Scifoni il 6 agosto.

“Da sette anni Fantastiche Visioni - rassegna di spettacoli giunta alla XIII edizione e inserita dall’amministrazione comunale nel nutrito calendario di eventi “Ariccia da Amare” 2023 - viene realizzata presso Parco Chigi, tanto da esserci ormai una gratificante identificazione tra la manifestazione e il meraviglioso contesto architettonico naturale che la accoglie: un connubio che cerchiamo ogni anno di valorizzare e incrementare grazie alla qualità dell’offerta di un programma che vada a nutrire l’immagine della Città di Ariccia come luogo di cultura, di divertimento, di aggregazione, nei quali la sapiente alchimia tra la musica e le capacità interpretative degli artisti è diventata sempre più il brand della rassegna, il filo rosso che unisce tutti gli spettacoli in cartellone” spiega il direttore artistico Giacomo Zito.

Fantastiche Visioni – XIII Edizione – con il sostegno economico del Comune di Ariccia.

Il 15 luglio, alle ore 21.00

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera - Ariccia.

Ingresso: € 5 (biglietto unico)

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: [email protected]

www.arteideaeventieservizi.it