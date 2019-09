Come farsi in casa formaggio e ricotta e senza usare il caglio

Ecco come farsi in casa un buon primo sale e della ricotta senza usare caglio, ma soltanto latte e limone. Un procedimento semplice ed economicissimo.

Per fare un buon primo sale bastano tre litri di latte, il succo di due limoni (o in alternativa mezzo bicchiere di aceto) e un cucchiaino di sale.

Le difficoltà sono quasi nulla e in meno di un'ora avrete il vostro formaggio.

Al termine, non buttate il siero: lo utilizzerete per poter fare la ricotta: in questo caso, oltre al siero (che avrete messo da parte) sarà necessario soltanto un poco di latte. Ma meno di un quarto di litro.

E poi volete mettere la soddisfazione di aver fatto tutto da soli?