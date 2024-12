Il 7 dicembre alle ore 15:00, La Casa delle Storie si prepara ad ospitare uno spettacolo che promette di incantare sia i bambini che gli adulti: "La Bella Addormentata", un’opera rinnovata da Elisabetta Milani e Giovanni Lucini. In un periodo in cui la frenesia quotidiana sembra inghiottire la nostra capacità di sognare e di riflettere, questa fiaba classica offre uno spunto di riflessione profondo sui temi del tempo e della speranza.

La scelta di proporre "La Bella Addormentata" all'interno di un contesto contemporaneo è di per sé una dichiarazione d'intenti: riportare alla luce storie che, pur essendo anacronistiche, portano in sé messaggi universali. Non possiamo ignorare il fatto che oggi viviamo in un'epoca in cui il tempo scorre in modo iperattivo; la tecnologia ha compressato le nostre attese e accelerate le nostre vite. Tuttavia, il messaggio centrale di questa fiaba, dove il tempo si ferma per cento anni, solleva interrogativi fondamentali sulla nostra percezione della vita e sul valore dei momenti di pausa e introspezione

Nel mondo odierno, caratterizzato dalla necessità di velocità e immediatezza, "La Bella Addormentata" ci invita a riflettere sul “tempo interiore”. Questo concetto, che ci induce a rallentare e a contemplare, diventa cruciale per la nostra crescita personale. Lo spettacolo, attraverso un linguaggio poetico e figure archetipiche come giullari e fate, riesce a ricreare un’atmosfera d'incanto che invita lo spettatore a immergersi in un regno in cui tutto appare possibile.

La narrazione ci insegna che, proprio come la bellissima principessa, anche noi possiamo trovarci bloccati in un sonno profondo, metafora dei sogni e delle aspirazioni dimenticate. Essa riporta alla luce l’importanza della perseveranza e della fiducia nel futuro, idonea a risvegliare ciò che dentro di noi sembra morto. La certezza che ogni cosa si realizzerà al momento giusto è un messaggio di speranza, particolarmente utile per i più giovani, i quali possono apprendere sin da piccoli che la pazienza e la determinazione sono chiavi essenziali per affrontare le sfide della vita.

Uno degli elementi più affascinanti della fiaba è l’incontro tra il Principe e la Principessa. Questo reciproco risveglio non rappresenta solo una questione di amore romantico, ma esplora anche l’armonia personale e l'importanza delle relazioni interpersonali. L’equilibrio tra i due protagonisti suggerisce che la maturità implica non solo la realizzazione di sé, ma anche la connessione autentica con l'altro.

Nello spettacolo diretto da Giovanni Lucini, l'intero cast, composto da talentuosi artisti come Davide Benaglia, Francesca Biffi, Rachele Gatti e lo stesso Lucini, contribuisce a dare vita a questo messaggio. La loro interpretazione riesce a trasmettere emozioni che vanno ben oltre le parole, rendendo lo spettacolo un’esperienza sensoriale completa. Le coreografie e gli arrangiamenti musicali, infatti, sono stati progettati per coinvolgere attivamente il pubblico, creando un'atmosfera di partecipazione e gioia collettiva.

Il rinnovamento dello spettacolo si presenta come una fusione tra tradizione e innovazione, mantenendo intatto lo spirito di partecipazione, ma proponendo una modalità nuova. Questo approccio è importante, poiché consente ai bambini e agli adulti di approcciarsi alla fiaba in modo fresco, rompendo l’idea di un racconto statico e obsoleto. L’interattività, elemento chiave dell’opera, permette al pubblico di diventare parte integrante della narrazione, elevando l'esperienza visiva e emotiva a livelli superiori.

Le attività interattive non solo stimolano la creatività ma incoraggiano anche la socializzazione tra gli spettatori, creando un legame che va oltre la semplice fruizione passiva. Ogni sorriso e ogni risata si uniscono in un coro di felicità, testimoniando come la bellezza della narrazione possa unirci e farci sentire vivi.

Un Invito a Sognare: "La Bella Addormentata" presentata da La Casa delle Storie rappresenta un ritorno tanto necessario alla magia della fiaba, con un messaggio potentemente attuale. Attraverso la lente del tempo e dell'introspezione, il pubblico viene guidato in un viaggio che ricorda l'importanza della speranza, della pazienza e della perseveranza. La narrazione ci invita a risvegliarci dai sonni della vita quotidiana, a riconnetterci con noi stessi e con gli altri.

Lo spettacolo, realizzato con il contributo del Comune di Milano, è un’occasione imperdibile per ricordarci che, nonostante il caos esterno, vi è sempre la possibilità di trovare il nostro tempo interiore e riscoprire la poesia della vita. Con le parole di una famosa citazione, «ogni storia ha un lieto fine», e in questo caso, la “Bella Addormentata” è un vibrante invito a sognare e a credere nel potere dei nostri desideri, facendo di questo evento un appuntamento da non perdere.

7 dicembre ore 15,00

LA CASA DELLE STORIE presenta

La Bella Addormentata

Spettacoli interattivi per bambini e adulti

Di Elisabetta Milani e Giovanni Lucini

Con Davide Benaglia, Francesca Biffi, Rachele Gatti, Giovanni Lucini

Adattamento e Regia di Giovanni Lucini

Assistente della Rana Bila Elisabetta Milani

Spettacolo rinnovato!

Stesso spirito di partecipazione, ma nuova modalità!

Sorrisi e divertimento assicurato come sempre!

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3674500

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina