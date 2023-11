Sarà un'edizione di Golosaria (4, 5, 6 novembre Allianz MiCo - Fieramilanocity) all'insegna del fare e del saper fare, che celebra anche con due importanti compleanni: il 18° anno di Golosaria Milano e la 25^ edizione de IlGolosario, la guida di mille pagine che raccoglie produttori, negozi e cantine di tutta Italia che costituiscono il cuore della rassegna.

Una Golosaria di ricorrenze che proprio grazie alla forza delle radici guarda al futuro, con un tema “La tradizione è innovazione” (ma anche viceversa) che vuol rappresentare un mondo, come quello enogastronomico, in continuo movimento. Innovatori sono anzitutto i Campioni del Golosario che saliranno sul palco sabato pomeriggio in occasione del talk show di apertura: si tratta di quei cento “storici” che hanno dimostrato, declinandolo, il concetto di Innovazione frutto della Tradizione. Domenica invece sarà la volta dei migliori Negozi de IlGolosario, divisi per categorie, scelti fra 4.000 citazioni.

Golosaria Milano 2023 aprirà le porte sabato 4 novembre all'Allianz MiCo - Fieramilanocity: tutte le informazioni e le novità saranno via via raccontate attraverso il sito www.golosaria.it

Masha Sirago