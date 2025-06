La visione manageriale di Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha permesso il rilancio di Alpine negli ultimi quattro anni e si è concretizzata in A390, un SUV coupé totalmente elettrico. Fino al 2030, annunciati cinque nuovi modelli che consolideranno il brand nei mercati globali.



Luca de Meo: A390, il nuovo SUV coupé di Alpine 100% elettrico

Renault Group ha lanciato l’A390: il SUV sportivo 100% elettrico, dopo il modello più compatto rappresentato dall’A290. A presentarlo è stato lo stesso Luca de Meo, CEO del Gruppo, che ha contribuito al rilancio di Alpine negli ultimi anni. “Abbiamo creato una compagnia vera, passo dopo passo, con l’ossessione per l’innovazione che caratterizza il motorsport. Ed è grazie a questa energia che oggi possiamo parlare di un’auto come A390”. Il nuovo modello è un SUV coupé full electric, il primo a rappresentare la vera svolta perché consente ad Alpine di entrare in segmenti globali.

"Potente, raffinato, e allo stesso tempo emozionale. Con un abitacolo avvolgente, sedute basse, un’interfaccia immersiva. Sembra di entrare in una macchina da corsa, anche se si va al lavoro”, così Luca de Meo ha descritto il nuovo modello di Alpine.



Luca de Meo: il rilancio di Alpine e i progetti futuri

La nuova Alpine A390 verrà costruita sulla nuova piattaforma AmpR Medium, appositamente creata per i modelli elettrici sportivi di Renault Group. “Il baricentro è basso, la distribuzione dei pesi ottimale e il telaio è stato sviluppato con le conoscenze dirette del motorsport”, ha dichiarato Luca de Meo. Il nuovo modello è caratterizzato dall’innovazione, che permea tutte le auto del Gruppo: l’A390 avrà un motore da 470 CV nella versione top di gamma, trazione integrale e una batteria all’avanguardia che garantisce 555 chilometri di autonomia (in ciclo WLTP) e ricarica rapida.

L’A390 rappresenta un’auto per l’uso quotidiano e Alpine ha previsto cinque nuovi modelli in uscita nei prossimi anni fino al 2030: “Stiamo anche lavorando a un nuovo supersport, progettato tra Les Ulis e Viry-Châtillon, all’interno del programma Futurama”. Grazie alla visione di Luca de Meo, Alpine è riuscita a rilanciarsi nel mercato ed oggi “è un marchio globale per gli appassionati dell’automobile sportiva”.