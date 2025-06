Tecnicaer Engineering al lavoro sul nuovo Gaslini: sarà un ospedale intelligente, energeticamente autonomo, digitalizzato e sostenibile, in cui pazienti e operatori sanitari potranno godere del massimo comfort grazie a sistemi di monitoraggio ambientale e soluzioni ergonomiche.



Tecnicaer Engineering: attenzione al Pianeta e sanità pediatrica nel nuovo Gaslini

Alta qualità architettonica e innovazione tecnologica si fondono per migliorare la sostenibilità e l’efficienza energetica nel progetto di Tecnicaer Engineering per il nuovo Gaslini. L’intervento, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato, prevede la realizzazione di un ospedale “intelligente”, energeticamente autonomo, digitalizzato e sicuro, in conformità con le migliori pratiche europee di sostenibilità e innovazione.

L’apparato impiantistico potrà contare sull’integrazione di sistemi avanzati come motori endotermici Hydrogen Ready, solar cooling plug & play, pompe di calore, gruppi frigoriferi ad assorbimento e sistemi di free cooling, mentre la compresenza di impianti fotovoltaici e predisposizioni per celle a combustibile a idrogeno assicureranno diversificazione energetica e resilienza.

L’insieme di piattaforme cloud, machine learning e gestione della microgrid permetterà di ottimizzare il consumo energetico, riducendo le emissioni. Questo anche grazie all’integrazione con sistemi BIM e digital twin. La società di progettazione integrata che ha preso in carico il progetto ha deciso di puntare su soluzioni che siano resilienti e manutenibili come reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento plug-flow magliate, illuminazione di emergenza centralizzata e gestione avanzata dei dati. Ottimizzati anche i consumi idrici ed energetici attraverso sistemi di monitoraggio predittivo e strategie di load shifting per sfruttare l’andamento dei mercati energetici.



Tecnicaer Engineering: tecnologia, ambiente e benessere si incontrano

Oltre all’implementazione di strategie che garantiscono alla struttura il raggiungimento della certificazione LEED GOLD (tra i più alti standard internazionali nell’edilizia green), Tecnicaer Engineering ha pensato a come migliorare il comfort di pazienti, operatori sanitari e visitatori.

Nella progettazione, la società ha infatti tenuto conto dell’illuminazione naturale, della qualità dell’aria indoor, del controllo accurato delle temperature, dell’abbattimento acustico e del benessere termoigrometrico di tutti gli ambienti, inclusi reparti intensivi e sale operatorie. Grazie a sistemi di monitoraggio ambientale in tempo reale, sarà possibile garantire che parametri come CO2, umidità e qualità dell’aria si mantengano nei range ottimali. Nell’ottica di promuovere il concetto di “healing environment”, sono state infine adottate soluzioni ergonomiche negli spazi comuni, negli arredi e nei percorsi di degenza allo scopo di facilitare la mobilità e il recupero dei pazienti.