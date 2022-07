Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha salutato con soddisfazione la risoluzione della crisi che finora aveva impedito, a causa delle sanzioni imposte a Mosca, il trasporto merci nell'exclave russa di Kaliningrad.

"La situazione di crisi è stata risolta, è uno sviluppo positivo", ha detto quest'oggi Peskov alla stampa, aggiungendo: "A volte vediamo dei semi di buon senso anche in mezzo a un'isteria anti-russa. Speriamo che questi semi continuino a dare i loro frutti".

La riapertura da parte della Lituania del transito ferroviario verso Kaliningrad non è da considerarsi, secondo il portavoce di Putin, l'inizio del ritiro delle sanzioni occidentali nei confronti di Mosca:

"In questo caso particolare, la cosa positiva è che gli europei alla fine si sono resi conto di quanto fosse di vitale importanza per la Russia e di quanto fossero inaccettabili le loro decisioni riguardo a Kaliningrad. ... Indubbiamente, molto lavoro dovrà essere fatto, perché alcuni problemi restano da risolvere", ha poi aggiunto Peskov.

Il primo treno merci, come dichiarato dal governatore di Kaliningrad, Dmitry Lyskov, è arrivato oggi dalla Lituania ed era composto da 60 vagoni che trasportavano cemento.

Ma le sanzioni alla Russia stanno funzionando? Secondo quanto dichiarato all'AFP dal capo economista del Fondo monetario internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas, l'aumento dei prezzi dell'energia tiene a galla la Russia, nonostante le sanzioni, tanto che per il 2022 il suo Pil diminuerà solo del 6%, la metà di quanto ipotizzato inizialmente dai leader occidentali.



Sul fronte militare, da parte dei russi continuano gli attacchi missilistici, aerei e di artiglieria su tutto il fronte. 55 le esplosioni segnalate nell'oblast di Sumy. Attacco missilistico in un'area industriale di Kharkiv. Missili Grad lanciati sui distretti di Nikopolsky e Kryvorizky nell'oblast di Dnipropetrovsk. Missili su un'area industriale a Mykolaiv. A Bakhmut, nell'oblast di Donetsk, è stato preso di mira un albergo, uccidendo dei civili. Le operazioni di salvataggio sono in corso in queste ore.



Ma mentre i russi non avanzano più a est, iniziano ad avere sempre maggiori difficoltà nel sud, nell'oblast di Kherson, dove le forze armate ucraine hanno liberato il villaggio di Andriivka, vicino al confine nord-occidentale della regione. Inoltre, nell'area, le forze aeree ucraine hanno colpito quattro roccaforti russe ad Andriivka, Bilohirka e Blahodatne. La vicina Lozovo è stata liberata pochi giorni fa.

Nelle scorse ore è stato nuovamente colpito il ponte Antonivsky, uno dei due collegamenti che unisce l'oblast di Kherson diviso in due dal fiume Dnipro. Il ponte sarebbe gravemente danneggiato e probabilmente inutilizzabile dopo gli attacchi precedenti. Pertanto, le truppe russe che si trovano a nord del Dnipro rischiano sempre di più di trovarsi alla mercé dell'esercito di Kiev.



In un sondaggio del Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) pubblicato il 27 luglio: l'84% degli ucraini è contrario ad una pace con la Russia se basata su concessioni territoriali, che sarebbero accettate solo dal 10% degli ucraini . Anche tra i residenti delle regioni orientali, dove sono in corso intensi combattimenti, il 77% delle persone è contrario a fare concessioni territoriali a Mosca.