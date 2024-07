La pioggia che non è scesa ieri ha invece caratterizzato l'ultima sessione di libere e le qualifiche del Gran Premio del Belgio.

A dominare le qualifiche è stato Verstappen (Red Bull), il più veloce in ognuna delle tre sessioni, che in Q3 ha fatto registrare il tempo di 1:54.938, di quasi mezzo secondo più veloce della Ferrari di Leclerc, che domenica partirà dalla prima fila della griglia, affiancato dall'altra Red Bull di Sergio Perez, terzo.

Verstappen, per aver sostituito il quinto motore in stagione, domani dovrà scontare 10 posizioni di penalità e pertanto al via lo troveremo in sesta fila.

Della penalità al pilota olandese, naturalmente, ne usufruiranno anche gli altri piloti che si sono qualificati in Q3 e che, pertanto avanzeranno di una posizione.

In seconda fila troveremo così la Mercedes di Lewis Hamilton, quarto tempo, piazzatosi davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quinto e sesto, precedendo la Mercedes di George Russell, settimo.

Solo ottavo tempo per Carlos Sainz (Ferrari), mentre il suo connazionale Fernando Alonso su Aston Martin si è piazzato nono. È di Esteban Ocon (Alpine) il decimo tempo della Q3.

Alex Albon (Williams) ha mancato per un soffio la Q3 per soli tre millesimi di secondo, mettendosi in undicesima posizione, seguito da Pierre Gasly, Alpine, in dodicesima posizione.

Daniel Ricciardo partirà in tredicesima piazza con la RB, davanti a Valtteri Bottas della Kick Sauber, quattordicesimo e Lance Stroll,la cui Aston Martin è stata riparata in tempo per partecipare alle qualifiche dopo il suo incidente in FP3 .

La coppia della Haas, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen, ha avuto una giornata deludente, entrambi usciti in Q1 in sedicesima e diciassettesima posizione, così come Yuki Tsunoda, RB, che però sarebbe comunque dovuto partire dal fondo della griglia a causa di una penalità.

Ultimi tempi di giornata per Logan Sargeant (Williams) e Zhou Guanyu (Kick Sauber).

Domani la gara partirà alle 15:00 in condizioni da asciutto.