Gli organizzatori dello Shanghai Pride hanno annunciato che per quest'anno la manifestazione e tutti gli eventi ad essa correlati sono sospesi e rimandati a data da destinarsi.

Una scelta che ha preso di sorpresa molte persone, dovuta alla pandemia da Covid 19.

L'annuncio è stato dato dagli stessi organizzatori attraverso un post sulla loro pagina pubblica, dal titolo "The End of The Rainbow" (La fine dell'arcobaleno).

Lo Shanghai Pride è il più longevo Pride per i diritti civili LGBT+ della Repubblica Popolare Cinese, il cui primo appuntamento risale al 2009. Adesso, dopo dodici anni, è stato sospeso in attesa di tempi migliori.