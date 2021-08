A fine aprile del 2015 i media americani ricordarono quanto accadde 40 anni prima, dopo che il 23 aprile 1975 il presidente Gerald Ford annunciò che la guerra in Vietnam era "finita per quanto riguarda l'America".

Poiché l'aeroporto di Tan Son Nhut fu bombardato l'evacuazione da Saigon dovette continuare con gli elicotteri.

Nel corso del 29 aprile e fino al mattino successivo, furono evacuati dalla capitale dell'allora Vietnam del Sud più di 1.000 americani e più di 5.000 vietnamiti, utilizzando 81 elicotteri.

A testimonianza di quell'operazione, denominata Frequent Wind, emblematiche le immagini dell'elicottero atterrato sul tetto dell'ambasciata americana per recuperare gli ultimi marines che vi erano rimasti a guardia.

A Kabul, in queste ore, si sta ripetendo quello che è accaduto 40 anni fa a Saigon. I talebani, questa domenica, stanno entrando nella capitale da tutti i lati, mentre - riporta la Reuters - gli Stati Uniti stanno evacuando gli ultimi diplomatici rimasti utilizzando gli elicotteri per trasportarli all'aeroporto, non ancora caduto nelle mani delle milizie islamiche.

L'ingresso dei talebani a Kabul ha seguito di poche ore l'occupazione di Jalalabad, con le forze governative che si sono arrese senza combattere. In tal modo, i talebani hanno preso anche il controllo di Torkham, il vicino posto di confine con il Pakistan.

La conquista di Jalalabad è avvenuta dopo che nella serata di sabato anche Mazar-i-Sharif, nel nord del Paese, si era praticamente arresa senza quasi opporre resistenza.

A questo punto, l'aeroporto di Kabul rimane l'unica via d'uscita dall'Afghanistan... finché rimarrà in mano alle forze governative.

A Kabul, adesso, le vie del centro sono deserte e l'unico rumore è quello degli elicotteri che stanno evacuando gli ultimi stranieri rimasti, con gli afgani abbandonati a se stessi

The streets of the center of Kabul are empty. Only the sound that we can hear is the sound of the helicopters #Kabul #Afganistan pic.twitter.com/6BCxPN0oxH