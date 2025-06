La GBU 57, la super bomba statunitense in grado di penetrare in profondità anche una montagna, è affidato ai bombardieri B2 'Spirit', unico aero in grado di portare a termine la missione, in uso solo all'aviazione statunitense.

La GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) è una bomba guidata anti-bunker, con un peso di circa 13600 kg.

Questa "super bomba" è stata creata nei primi anni 2000, dove si pensava a un concetto strategico per colpire gli impianti nemici, occultati a grosse profondità, scavate nella roccia, da usare contro Stati ostili, tipo la Corea del Nord e, per l'appunto, l'Iran.

Durante gli anni poi, il progetto è stato aggiornato, permettendo a queste bombe di divenire ancora più letali e precise. Il loro impiego strategico, però, è rimasto segreto. Si presume il miglior risultato possa essere ottenuto con un uso massiccio, dove dopo il primo lancio sul bersaglio, ne vengano effettuati altri in rapidissima successione.