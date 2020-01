Suggestivo evento gratuito a Milano nel mese di gennaio: parliamo della Benedizione delle Barche alla Darsena organizzata per sabato 11.

Le barche, le canoe, i kayak partiranno dalla sponda del Naviglio presso la sede della Canottieri San Cristoforo e la "flotta" da lì si dirigerà alla Darsena dove Padre Ciro Sicignano, parroco di S. Antonio di Padova a Corsico, darà la benedizione.

Come dichiarato dagli organizzatori, l'evento "sarà un'occasione per riflettere che dalla fatica del remo e della pagaia può scaturire un clima di amicizia che favorisce il sentirsi parte di una comunità, per costruire insieme una città sempre più bella in cui ognuno di noi possa essere un cittadino rispettoso con la voglia di prendersene cura e il coraggio di difenderla".