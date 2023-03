YouTube, azienda della galassia Alphabet, ha annunciato venerdì la revoca delle restrizioni al canale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sospeso da oltre due anni a seguito dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Trump ha ora la possibilità di inviare nuovamente i suoi video di propaganda si suoi 146 milioni di follower su YouTube, Facebook e Twitter, mentre si prepara a correre per le presidenziali Usa del 2024.

"In seguito ad una valutazione attenta del rischio di violenza nella vita reale, abbiamo cercato di bilanciare l'opportunità per gli elettori di ascoltare i principali candidati in vista delle prossime presidenziali." ha dichiarato YouTube in un tweet, per spiegare la propria decisione.

Meta Platforms aveva già riattivato gli account Facebook e Instagram di Trump nel 2023, mentre l'account Twitter era stato ripristinato a novembre 2022 dal nuovo proprietario Elon Musk.

Nessun commento alla notizia, finora, dal parte di Trump e del team che ne cura la campagna elettorale.

YouTube ha vietato a Trump l'accesso al suo account nel 2021 per incitamento alla violenza, dopo che i suoi sostenitori avevano assaltato il Campidoglio per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali.

Trump sta riacquistando l'accesso ai suoi account sui social media, utilizzati per attaccare i rivali e costruire la sua base elettorale, proprio mentre l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan sta considerando di formalizzare ufficialmente dei capi di imputazione di natura penale nei suoi confronti.

L'ex presidente non ha però ancora iniziato a riutilizzare i suoi account su Meta e Twitter, limitandosi ad inviare i suoi contenuti su Truth Social, la piattaforma da lui fondata alla fine del 2021, dove però ha solo quasi 5 milioni di follower.

Trump, al momento, è coinvolto in una causa civile da 250 milioni di dollari intentata dallo stato di New York che lo accusa di aver manipolato il valore dei suoi asset per ottenere finanziamenti da assicurazioni e istituti di credito.