Dopo le folli dichiarazioni sul coronavirus rilasciate da Trump lunedì sera al suo rientro alla Casa Bianca, non hanno tardato ad arrivare le critiche nei suoi confronti, non solo da parte del suo oppositore Joe Biden e di chi lo sostiene, ma anche da parte del mondo medico e scientifico... perché non solo i numeri dei nuovi casi di coronavirus in America sono alti, ma stanno di nuovo crescendo, con il contagio che adesso ha iniziato ad interessare anche gli Stati del midwest.

E le dichiarazioni di Trump finiscono per essere ancor più grottesche anche in relazione alla situazione all'interno della Casa Bianca, diventata un focolaio Covid, che i giornalisti accreditati hanno descritto come una "città fantasma", dopo che a gran parte del personale è stato detto di lavorare da casa.

Ma per Trump la propaganda a meno di un mese dal voto è irrinunciabile. Per questo ha deciso di respingere la proposta con cui la Food and Drug Administration (FDA) chiedeva che i vaccini anti Covid dovessero essere testati sui pazienti per almeno due mesi prima di poter ricevere l'approvazione definitiva per la loro utilizzazione.

Se quanto richiesto dalla FDA fosse stato approvato, Trump non avrebbe potuto avere il "suo" vaccino pronto prima delle elezioni del 3 novembre, specialmente dopo averne annunciato la disponibilità in qualsiasi momento, da ora al giorno delle presidenziali.

Anche questa è una scelta sconsiderata, pericolosa e, pertanto, folle. Infatti, il problema di qualsiasi vaccino, prima del suo utilizzo su larga scala, è quello di verificarne l'efficacia reale e l'innocuità. E questo è possibile allargando progressivamente i test ad un numero sempre maggiore di persone di diverse classi di età, sane e non.

Per questo alcuni ex funzionari della FDA hanno scritto un articolo sul Washington Post in cui hanno attaccato l'amministrazione Trump con l'accusa di "minare la credibilità" dell'agenzia.

Se i primi vaccini rilasciati troppo in fretta dovessero essere inefficaci o addirittura dannosi, la reazione delle persone sarebbe quella di rifiutare un vaccino anti Covid anche in futuro, quando invece sarebbe innocuo ed efficace.

Ma per Trump, qualunque appiglio che gli consenta di recuperare i 14 punti di svantaggio che lo separano da Biden deve essere sfruttato... anche se a farne le spese potrebbero essere gli americani che lui pretende di voler proteggere.



Intanto, in queste ore, Facebook gli ha cancellato un post in cui aveva scritto che la Covid-19 è "meno letale" dell'influenza. Twitter ha reso non immediatamente leggibile lo stesso messaggio (poi cancellato da Trump) etichettandone il contenuto come fuorviante e potenzialmente dannoso.

Ma perché stupirsi di quanto sta avvenendo? La carenza di ossigeno a cui probabilmente Trump è ancora soggetto a causa della Covid ne offusca, più del solito, le sue già poco eccelse qualità intellettuali.