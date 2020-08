In Italia, solo perché il Governo e le forze di maggioranza che lo supportano promuovono attenzione e cautela nei comportamenti delle persone, perché il contagio da coronavirus è sempre possibile e la pandemia non è stata sconfitta, le forze di opposizione lanciano messaggi che fanno intendere il contrario, minimizzando il rischio di contagio e la pericolosità della Covid... solo per convenienza politica.

A supportare questo modo spregiudicato di fare propaganda anche alcuni medici, la cui appartenenza politica è vicina alle forze di opposizione, che giornalmente o quasi irridono chi parla di cautela e della possibilità che, altrimenti, in Italia si possa ripresentare quanto accaduto nella scorsa primavera.

Uno dei principali promotori di questa "strategia" è il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano.

A supporto delle posizioni sostenute dalle categorie sopra citate si aggiungono anche quelle di giornalisti, opinionisti e imprenditori, portatori di interessi nel far credere che Sars-CoV-2 e Covid siano un problema superato e che, adesso, sia necessario far fare alle persone ciò che vogliono, come vogliono... e anche se queste non sono le loro testuali parole, però questo è il messaggio che vogliono far passare.

Tra i principali sostenitori di tale posizione, Flavio Briatore, proprietario, tra l'altro, del Billionaire, locale per vip a Porto Cervo.

A costoro, spesso, è la legge del contrappasso a ricordare quale sia però la realtà dei fatti.

Ecco così che oggi veniamo a sapere che ci sono altri 52 casi di positività alla Covid-19 tra il personale del Billionaire, chiuso per fortuna dal 17 agosto, a conferma della presenza di un focolaio in quel locale. All'inizio erano stati 6 i positivi riscontrati, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in auto isolamento. Adesso è arrivato a 52!

E tra i contagiati chi c'è anche? Flavio Briatore, in base a quanto riportato all'Ansa da fonti vicine all'imprenditore. Purtroppo, il 70enne Briatore non è un asintomatico e, per tale motivo, è stato ricoverato.

Indovinate un po' dove? Al San Raffaele di Milano - dove lavora Alberto Zangrillo - nel reparto solventi, per fortuna non in terapia intensiva, con sintomi da polmonite. La positività di Briatore è stata riscontrata dopo il ricovero, in seguito ad una tac ed al conseguente tampone.

L'ironia per Zangrillo e Briatore sarebbe quasi d'obbligo, anzi addirittura dovuta. Ma, diversamente da loro, per chi fa parte di coloro che credono che la pandemia sia una cosa seria - specie per certe categorie di persone - non è corretto ricorrere all'ironia, quanto all'umana sopportazione, conseguente della paziente sopportazione per le miserie umane... comprese quelle dei politici del sovranismo che fino a qualche ora fa promuovevano le esternazioni di Briatore e Zangrillo come se fossero vangelo.