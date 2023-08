L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha avviato un'indagine sull'incidente all'Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795 che nel tardo pomeriggio di mercoledì si è schiantato al suolo nella regione di Tver.

Nella lista dei passeggeri a bordo è incluso anche il nome di Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, la nota compagnia militare privata russa. Le autorità hanno dichiarato di aver avviato un'indagine su quello che al momento è stato definito un incidente.

Tutte le 10 persone a bordo dell'aereo sono morte. L'Embraer è caduto vicino all'insediamento di Kuzhenkino mentre era diretto a San Pietroburgo dopo esser decollato dall'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L'aereo ha interrotto qualsiasi comunicazione alle 18:20.

Secondo il canale Telegram Grey Zone, vicino alla Wagner, gli Embraer in volo erano due. L'altro, un ERJ-135BJ, Legacy 650, con numero di registrazione RA-02748, è atterrato regolarmente all'aeroporto Ostafyevo vicino a Mosca

Per quanto riguarda l'aereo caduto, sempre Grey Zone afferma che è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo. In un video diffuso in rete si vede quello che presumibilmente è l'Embraer Legacy 600 precipitare quasi verticalmente al suolo. In sostanza, non sarebbe esploso in volo.

Non è arrivata, per ora, alcuna conferma ufficiale della morte di Prigozhin. Insieme a lui, sull'aereo caduto, vi era anche l'altro fondatore e comandante della Wagner Dmitry Utkin, pluridecorato dallo stesso Putin nel 2016.

Oggi ricorrevano esattamente due mesi dalla "Marcia della Giustizia", lo strano tentativo di insurrezione messo in atto da Prigozhin e poi abortito quando i suoi mercenari erano in marcia verso Mosca.