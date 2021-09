È iniziata con Bottas la partita a domino per la formazione dei team della prossima stagione di Formula 1.

Il tanto atteso annuncio dell'addio di Bottas alla Mercedes è arrivato. Il pilota finlandese, nel 2022, sarà al volante dell'Alfa Romeo /Sauber con Raikkonen che appenderà il casco al chiodo.

Il posto lasciato libero da Bottas è già assegnato. Nelle prossime ore, oppure in occasione del Gran Premio d'Italia, la scuderia anglo/tedesca annuncerà il passaggio del giovane e promettentissimo inglese George Russell dalla Williams alla Mercedes.

Bottas, che nei cinque anni alla Mercedes dal 2017 al 2022 ha vinto nove gare dopo aver sostituito il tedesco Nico Rosberg ritiratosi dopo aver vinto il campionato del mondo 2016, non ritiene l'approdo all'Alfa come un prepensionamento.

L'accordo con la scuderia di Hinwil, in Svizzera, è pluriennale e pertanto, non essendone stata specificata la data, durerà almeno un paio d'anni.

Bottas, come detto, ritiene che la vettura del 2022, grazie al nuovo regolamento, potrà avere tutte le carte in regola per avanzare di molte posizioni in griglia, rispetto alle attuali che abitualmente occupa.

Chi lo accompagnerà nella nuova avventura? All'Alfa non lo hanno ancora deciso. Non è escluso che Giovinazzi venga confermato, anche se in alternativa circolano i nomi dell'ex Red Bull Alexander Albon e del campione del mondo di Formula E Nyck de Vries.

Parole al miele quelle di Toto Wolff, team principal della Mercedes, per Bottas, nonostante il dispetto di ieri al terz'ultimo giro del GP d'Olanda: "Non è stata una decisione né facile, né semplice per noi. Valtteri ha svolto un lavoro fantastico nelle ultime cinque stagioni e ha dato un contributo essenziale al nostro successo e alla nostra crescita.Insieme a Lewis, ha costruito una partnership tra due compagni di squadra che è di esempio nello sport, e questa è stata un'arma preziosa nelle nostre battaglie per il campionato e ci ha permesso di raggiungere un successo senza precedenti.Avrebbe assolutamente meritato di continuare con la squadra, e sono contento che abbia potuto scegliere una nuova sfida entusiasmante come quella offerta dall'Alfa, in modo da continuare la sua carriera ai massimi livelli in questo sport".