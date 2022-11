Si sono messi in fila con il carrello dalle prime ore della mattina per essere i primi a fare il proprio ingresso nel nuovo Conad di San Martino dei Lupari, una struttura di 1.350 metri quadri che occupa una trentina di persone.

«Una festa nella festa»: così il Sindaco Nivo Fior ha salutato l’inaugurazione, avvenuta proprio nel giorno della celebrazione del patrono della cittadina. Nel suo intervento Fior ha ringraziato CIA-Conad e il suo amministratore delegato Luca Panzavolta per l’intervento, dichiarandosi particolarmente soddisfatto per il risultato, e si è complimentato per il recupero dell’antica filanda attigua al punto vendita, una testimonianza di archeologia industriale del Novecento che è stata restaurata da CIA-Conad e verrà ora destinata a spazio commerciale e di servizio.

Alla breve cerimonia erano presenti anche il vicesindaco Silvia Cecchin, gli assessori comunali Stefania Baron, Diego Gobbi, Stefano Baraldo, il presidente del consiglio comunale Luciano Viggiani e i soci Conad che gestiscono il negozio, Denis e Mattia Barichello, padre e figlio. Il parroco don Livio Buso ha impartito la benedizione.

All’interno servizi molto richiesti come la pescheria servita al banco, notevolmente ampliata, la macelleria, l’ampia scelta di gastronomia calda e fredda, il banco panetteria e pasticceria, le casse veloci — anche in modalità self e smart — e la possibilità di pagamento con Conad Card.

L’allestimento mette in evidenza tutti i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a cominciare dalla grande attenzione ai prodotti del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi.