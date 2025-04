Roma – Piazza San Giovanni in Laterano

Vincenzo Capua parteciperà al Concerto del 1° Maggio a Roma con il singolo “Sei sempre tu”, un inno all'amore ed alla forza interiore, una ballata emozionante che esplora proprio i temi dell'amore, della gratitudine e della lotta contro i propri demoni interiori.

Dopo il palco del San Marino Song Contest -spiega l’artista- questa canzone mi porta su un altro palcoscenico importantissimo. Per un cantautore romano suonare in Piazza San Giovanni al concertone del 1 Maggio è un sogno che si avvera. Vorrei portare ai ragazzi che saranno in piazza proprio questo messaggio, di non smettere mai di inseguire i propri sogni , perché prima o poi si avverano.

Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, pubblicato dall’etichetta della Nazionale Italiana Cantanti.

Presentano il concerto NOEMI, ERMAL META e BIGMAMA ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social VINCENZO SCHETTINI.

La lineup del Primo Maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock.

Vincenzo Capua è un cantautore romano. Ha partecipato al Festival di Castrocaro su Rai 1. È stato tra i protagonisti del programma EdicolaFiore di Rosario Fiorello ed è stato ospite anche a Viva Rai 2. La sua canzone "E ci sei tu" è stata inserita nella compilation nazionale Hit Mania Estate. Ha partecipato da protagonista per diversi anni alla trasmissione "L’anno che verrà" del Capodanno di Rai 1 e spesso lo abbiamo visto opinionista ad “Uno Mattina”, sempre su Rai 1. Ha aperto i concerti di Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e Nek. Anche Speaker radiofonico, conduce un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo su Radio Italia Anni '60.