Dopo il grande successo della data zero, il 16 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza Ciaia a Fasano (Brindisi), il 25 luglio, Gaetano Curreri sarà in concerto in Piazza Martiri Della Libertà, a Teramo, con “Io Sono Le Mie Canzoni”, il concerto-evento che celebra i più grandi successi firmati dal cantautore.

Da oggi, mercoledì 25 giugno, i biglietti sono disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/gaetano-curreri-io-sono-le-mie-canzoni-teramo.

Sul palco, al fianco di Curreri, due compagni di viaggio di lunga data: Roberto Drovandi e Andrea Fornili, storici musicisti degli Stadio. Insieme daranno vita ad uno spettacolo intenso, emozionante e carico di energia, che attraversa quarant’anni di musica, parole e storie vissute.

«Portare questo spettacolo nelle piazze più belle d’Italia, in luoghi carichi di vita e di storia, è, per me, un’emozione profonda. Dopo tanti anni di palchi e riflettori, riscoprire la dimensione diretta del contatto con il pubblico, sentire di nuovo gli sguardi, le voci, la vicinanza vera... è un dono. “Io sono le mie canzoni” nasce proprio dal desiderio di condividere tutto questo: musica, parole e vita. E farlo, all’interno di appuntamenti così sentiti, dove la gente si ritrova, ascolta, canta, rende ogni serata speciale, unica» dichiara Gaetano Curreri.

“Io Sono Le Mie Canzoni” ripercorre la straordinaria carriera di Gaetano Curreri, tra i più importanti cantautori e compositori della musica italiana. Un viaggio attraverso i suoi successi intramontabili con gli Stadio, come “Acqua e sapone”, “Un giorno mi dirai”, “Grande figlio di puttana” e “Chiedi chi erano i Beatles”, ma anche attraverso le canzoni scritte per alcuni dei più grandi artisti del panorama nazionale. Dai brani per Lucio Dalla, come “Il Duemila” e “Noi come voi”, alle collaborazioni storiche con Vasco Rossi, da cui sono nati successi come “Un senso”, “Rewind” e “Buoni o cattivi”. Fino ad arrivare a hit indimenticabili: “E dimmi che non vuoi morire” per Patty Pravo, “Benedetta passione” per Laura Pausini, “La tua ragazza sempre” per Irene Grandi, e “Vuoto a perdere” per Noemi.

Lo spettacolo si arricchisce di nuove sonorità e arrangiamenti contemporanei, con un ensemble di musicisti, un corpo di ballo e momenti multimediali. Cuore emotivo del concerto è il tributo a Giovanni Pezzoli, storico batterista degli Stadio e amico fraterno, scomparso nel 2022.

Il concerto sarà introdotto dalla reinterpretazione di “Acqua e sapone”, rilanciata, nel 2025, grazie alla collaborazione con Gué, che ha campionato il brano nella sua hit urban “Meravigliosa”. Un ponte tra generazioni che dimostra quanto il repertorio di Curreri continui a parlare al presente, con forza e autenticità.

Gaetano Curreri è un cantautore, compositore e produttore. Fondatore e voce storica degli Stadio, ha attraversato decenni di evoluzioni musicali, restando sempre fedele a una poetica autentica e appassionata. La sua carriera prende il via nelle sale da ballo dell’Emilia e trova una svolta con l’incontro con Vasco Rossi, grande amico dai tempi di Punto Radio e avvia una collaborazione che segnerà la storia del rock italiano. Negli anni, Curreri ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, da Vasco Rossi a Luca Carboni, da Loredana Bertè a Paola Turci, da Emma a Patty Pravo, firmando brani diventati patrimonio della musica d’autore e pop italiana. Fondamentale è anche il suo rapporto con il cinema, in particolare con Carlo Verdone, con il quale ha collaborato, componendo alcune colonne sonore per i suoi film. Tra i titoli più noti: “Borotalco” (Carlo Verdone, 1982) con Lucio Dalla, “Acqua e sapone” (Carlo Verdone, 1983), “I due carabinieri” (Carlo Verdone, 1984), “Stasera a casa di Alice” (Carlo Verdone, 1990) con Vasco Rossi e “Posti in piedi in paradiso” (Carlo Verdone, 2012). Nel 2016, vince il Festival di Sanremo, con gli Stadio, con il brano “Un giorno mi dirai”. Nel 2017, sul palco, con Vasco al Modena Park, davanti a 220.000 persone, il concerto dei record. Gaetano Curreri si siede al pianoforte e accompagna Vasco in un medley di brani prodotti e arrangiati insieme, “Jenny è pazza”, “Silvia”, “La nostra relazione”, “Anima fragile”. Nel 2019, firma il brano “Cosa ti aspetti da me”, per Loredana Bertè. Nel 2024, lancia il progetto “Io Sono Le Mie Canzoni”, un viaggio musicale nella sua carriera che, nel 2025, torna in scena con nuovi arrangiamenti, ospiti speciali, una collaborazione con Guè e nuovi progetti in arrivo.

