DA RADIO POST MACHINE - Questa puntata è dedicata al valore dell’insegnamento dei testi biblici e all’importanza dell’esegesi per i laici e i giovani. Ricordiamoci le parole di don Valentino, - che la Parola di Dio è viva e ci chiama a una scoperta continua - pensate, capace di trasformare le nostre vite e rafforzare la nostra fede. Don Valentino è Direttore del Centro Apostolato Biblico, nonché della Pastorale Diocesana di Educazione, Scuola ed Università, della Diocesi di Caserta nell’Arcidiocesi di Capua-Caserta con l’Arcivescovo monsignor Pietro Lagnese. ASCOLTATE LA PUNTATA DA QUI >>>https://youtu.be/SUel2l-4xvg

In questa puntata affrontiamo un tema fondamentale per la nostra fede e la nostra vita: il valore dell’insegnamento dei testi biblici, un patrimonio di saggezza e di verità che ci accompagna pensate da secoli. In particolare, ci concentreremo sull’importanza di approfondire questi testi attraverso l’esegesi, un metodo che permette di scoprire il significato profondo delle Scritture, rendendole più accessibili e significative anche per i laici e i giovani.