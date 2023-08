Il compositore Daniel Pemberton punta quest'anno alla doppia nomination agli Oscar per la Miglior colonna sonora dato che ha firmato due partiture musicali per il cinema, particolarmente apprezzate dalla critica americana.

La prima è quella del film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, la seconda è legata all'atteso film di Michael Mann, Ferrari che sarà presentato al prossimo Festival di Venezia.

Pemberton ha al suo attivo una sola nomination all'Oscar ma nella categoria Miglior canzone originale ottenuta nel 2021 per la canzone del film The Trial of the Chicago 7.

Non resta che aspettare l'inizio dell'Awards Season per scoprire se riuscirà a confermarsi tra i favoriti. Intanto vediamo quali sono i suoi potenziali rivali per la corsa di quest'anno nella categoria Best Original Score.