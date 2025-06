Il visionario regista Mamoru Hosoda, già acclamato per opere come Mirai e Belle, è tornato a far parlare di sé con il suo nuovo, ambizioso progetto: Scarlet (Hateshinaki Scarlet). A sette anni dalla sua ultima candidatura all'Oscar per Mirai e dopo aver sfiorato un'altra nomination con Belle nel 2022, Hosoda si prepara a catturare nuovamente l'attenzione dell'Academy, con un'opera che promette di essere tra le sue più mature e profonde.

Scarlet si immerge in un affascinante contesto fantasy medievale, esplorando temi universali e complessi come la vendetta, la morte e la ricerca di significato. Hosoda ha rivelato che l'idea alla base del film è nata nel 2022, fortemente ispirata dalle tensioni e incertezze che hanno caratterizzato il panorama globale. Questa influenza si traduce in un tono più cupo, quasi epico, rispetto ai suoi lavori precedenti, offrendo una profonda riflessione su cosa significhi vivere e lottare in un mondo segnato dalla perdita.