Sarà tra Fiorentina e Juventus l'altra semifinale della Coppa Italia 2021-2022.

Nel primo dei due quarti la Viola ha battuto, a Bergamo, l'Atalanta per 3-2, in una gara spettacolare, decisa da una rete di Nikola Milenkovic, all'ulimo secondo, a tempo ormai scaduto, quando la Fiorentina era in 10 per un doppio giallo a Quarta. per un fallo su Muriel che non c'era.

L'undici di Italiano è andato in vantaggio al 9' con un rigore trasformato da Piatek per un pestone subito in area da Gonzalez. L'Atalanta prima pareggia con un eurogol di Zappacosta al 30' e poi va in vantaggio al 56' con il neoacquisto Jeremie Boga, che era rimasto a corto di gol da ben nove mesi. È però ancora un calcio di rigore, per un fallo su Maleh, a permettere alla Fiorentina di trovare il gol, ancora con Piatek, che prima si vede respingere da Musso la conclusione dagli undici metri, ma è il più rapido ad arrivare sul pallone e a siglare il 2-2.

Dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Quarta al 79', Italiano fa entrare Milenkovic al posto di Maleh ed è proprio il difensore viola a decidere la partita.

Nel secondo incontro della serata, uno sfortunatissimo Sassuolo è stato battuto 2-1 a Torino dalla Juventus. La prima rete dei bianconeri, al 3', con Dybala che si ritrova miracolosamente tra i piedi una palla vagante. A pochi passi da Pegolo, l'argentino non può sbagliare.

Fortunoso anche il gol partita della Juventus, a tempo ormai scaduto, grazie ad un tiro di Vlahovic che sarebbe uscito, ma che invece finisce in rete per una deviazione di Tressoldi.

Il Sassuolo aveva trovato il pari al 24' con un'azione personale di Traore che aveva battuto Perin con un gol alla Del Piero.

Gli incontri di andata delle due semifinali si giocheranno il 2 marzo.