Raduno ufficiale in regione Campania del movimento politico Leoni d'Italia si terrà a S. Maria C.V.

Il Coordinatore Regionale GAETANO IENCO , ha organizzato il primo raduno dei LEONI D'ITALIA in CAMPANIA, un partito di destra moderata, nato da poco e già molto presente a livello Nazionale, impiantatosi in molte regioni. Adesso, il Segretario Nazionale Pasquale Merola sente la necessità di far valere i propri ideali a S.Maria C.V.

Così, avvalendosi della collaborazione di persone vere e realmente interessate, ha indirizzato la parte più giovane in una scuola politica moderna e veritiera, creando un ramo del partito chiamato i giovani Leoni, che conta già più di venti iscritti della Campania.

Per gli over, vista la crescita esponenziale degli ultimi tempi, si è ritenuto opportuno una riunione in loco, come ponte di congiunzione della parte dirigenziale e dei nuovi entry, un modo unico e simpatico di presentarsi e conoscersi, entrando a far parte della famiglia dei Leoni D'Italia.

Durante la serata verrà data la nomina ad alcuni responsabili cittadini , che aiuteranno il movimento a crescere e a diffondere gli ideali di cui sono fieri.

Quando gli ideali sono forti, le persone sono serie, i fatti sono reali, troveremo molti ostacoli e qualche oppositore, ma siamo uniti e forti e insieme riusciremo ad ottenere i risultati. #UNITISIAMOFORTI .