Domenica 23 marzo Presso La Claque di Genova Ore 21 - Ingresso a pagamento

Domenica 23 marzo l'artista Claudia Pisani, accompagnata dal pianoforte, porterà dal vivo il suo disco dal titolo "Entre nous" in uscita lunedì 24 marzo.



Entre nous vuole sottolineare l'importanza di quel “tra noi”, uno spazio dove gli organismi possono aprirsi reciprocamente e senza il quale siamo ben poca cosa. Chandra Candiani nel suo libro I visitatori celesti cita un passaggio da I bambini ci guardano di Franco Lorenzoni:



"La parola reciproco [...] viene dalle parole latine recus e procus: andare indietro, andare avanti. Prima c'è l'andare indietro, solo dopo l'andare avanti. Senza un nostro passo indietro che ci disponga e permetta un'attenzione piena e aperta verso chi abbiamo di fronte non c'è alcuna possibilità di incontro."

È un album di incontri da sfogliare con cura.

Registrato nell'ottobre 2024 al Tabasco Studio da Nicola Sannino, "Entre Nous" è un progetto solista dove il pianoforte e la voce accompagnano chi ascolta attraverso i brani. L'inizio pone le sue radici nel mezzo della notte, in un respiro avvolto dall'oscurità. La stessa nella quale un giorno nuovo lentamente affiora e briciole di un quotidiano pane ci attendono, in volo.



Claudia Pisani nasce a La Spezia nel 1986 e cresce tra i caruggi e la Baia del Silenzio di Sestri Levante. Inizia a suonare il piano da bambina, ma lo metterà da parte per darsi completamente alla ginnastica ritmica. Finito il liceo e chiusa la parentesi sportiva si trasferisce a Genova e si dedica allo studio della filosofia; si riavvicina alla musica che insieme alla scrittura diventeranno campo di ricerca artistica negli anni a seguire.

Solido è filo che lega scrittura e musica nella ricerca artistica di Claudia Pisani. La pubblicazione della prima silloge poetica Tre punti su di me vede luce nel 2013 e un paio di anni dopo il primo album Ho incontrato Merope (OrangeHomeRecords); un disco dove affiora un modo fatto di introspezione lirica e sonora, a metà tra la musica d'autore italiana e il songwriting nord europeo. Dopo un periodo vissuto a Parigi, dove ha modo di riscoprire l'intima passione per il pianoforte, inizia a comporre per diversi spettacoli teatrali. Nel 2020 Dust, prima creazione del progetto Comets e nel 2021 la pubblicazione di una seconda silloge poetica Foglie di mare a cui seguirà nel 2023 Tra l'embrice e la crepa entrambe con Eretica Edizioni. Diviene voce del gruppo shoegaze Queen Lizard ed esce ad inizio 2024 l'album Heilige Luna!.

INFO BIGLIETTI