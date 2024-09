Il Bocciagate, ieri, si è arricchito di un'ulteriore precisazione della protagonista Maria Rosaria Boccia, che stavolta ha lanciato il suo j'accuse nientepopodimeno che al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'attuazione del programma del governo Meloni, il quasi mitologico Giovanbattista Fazzolari. È lui la mente di Palazzo Chigi o, per dirla in maniera grezza, è l'unico che sa dove metter le mani e che dice a Meloni cosa deve o non deve fare.

Secondo alcune ricostruzioni - Fazzolari si sa che esiste, ma tutto ciò che dice e fa è sempre ipotetico visto che evita i media come nessun altro - avrebbe imposto il silenzio ai componenti della maggioranza sulla vicenda Sangiuliano, oltre a far trapelare suggerimenti e indiscrezioni che dovrebbero dare la linea su cosa dire in relazione a quanto accaduto.

Boccia, da parte sua, si è messa in trincea e sorveglia il campo nemico, ribattendo colpo su colpo ciò che dalla maggioranza, nei suoi confronti, viene dichiarato o fatto trapelare. Ecco, quindi, la nuova precisazione sulla sua presunta frequentazione con il ministro Francesco Lollobrigida, tra l'altro di recente messo alla porta di casa dalla sorella della premier e tenutaria di FdI, Arianna Meloni:

"Carissimo Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al Ministero dell’Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato? Io e il Ministro Lollobrigida non abbiamo una conoscenza approfondita.Ricostruiamo:

Ho conosciuto il Ministro Lollobrigida il 5 Agosto 2023 a Pompei.

L’ho incontrato per la seconda volta il 20 Dicembre 2023 in sala stampa per la presentazione dell’intergruppo parlamentare “Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura” (il Ministro è arrivato in sala stampa qualche secondo prima dell’inizio ed è andato via subito dopo il suo intervento). Il Ministro è stato invitato da Marta Schifone.

Abbiamo invitato il Ministro al Festival della Bellezza (Sanremo 6-10 Febbraio 2024). Il Ministro non ha presenziato.

Abbiamo inviato, presso il Ministero dell’agricoltura, un presente alimentare al Ministro.

Il Ministro mi ha inviato un biglietto di ringraziamento (penso che sia un prestampato che la segreteria invia a tutte le persone che spediscono doni).

Ho ripostato la conferenza stampa della presentazione dell’intergruppo il 28 Maggio 2024.

Quindi io e il Ministro Lollobrigida ci siamo visti 2 volte e non abbiamo i contatti telefonici. Attendo una risposta dal Sottosegretario Fazzolari".

La risposta non è ancora arrivata.