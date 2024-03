Al Chase Stadium di Fort Lauderdale una brutta Italia batte 2-1 in amichevole il Venezuela. Decide Retegui con una doppietta, mentre alla Vinotinto non basta la rete di Machis. L'Italia ha sempre e comunque provato la costruzione dal basso e la conseguenza è stata che nel primo tempo ha prima concesso un rigore (parato da Donnarumma) e poi il gol di Machis arrivato dopo l'iniziale vantaggio firmato Retegui. Il gol del centravanti del Genoa sembrava dovesse agevolare una partita molto difficile nei primi 40 minuti e invece il clamoroso errore di Bonaventura (lasciato all'intervallo negli spogliatoi) ha di fatto permesso al Venezuela di rimettersi in carreggiata già prima del duplice fischio.

Spalletti a inizio ripresa ha provato a cambiare la partita. Ha subito inserito un titolarissimo come Barella, poi dopo l'ora di gioco ha lanciato Zaccagni, Jorginho e Pellegrini. L'ha cambiata veramente solo al 74esimo quando con l'ingresso di Zaniolo è passato al 4-3-3. Da quel momento in poi la squadra azzurra ha ritrovato le sue certezze e quindi il controllo del gioco. Ha trovato anche il gol vittoria, una bella iniziativa di Jorginho finalizzata da Retegui.