La Lazio si riscatta subito dopo la delusione del pesantissimo ko casalingo subito ad opera dell'Inter, conquistando una preziosa vittoria contro il Lecce al Via del Mare. Una partita combattuta, decisa negli ultimi minuti e in parte "indirizzata" dall'espulsione del difensore del Lecce Guilbert.

Nel primo tempo, il Lecce di Giampaolo ha dimostrato grande organizzazione e solidità, mettendo in difficoltà la Lazio nonostante la qualità tecnica superiore della squadra di Baroni. I biancocelesti si sono resi pericolosi soprattutto con Castellanos, ma Falcone si è sempre dimostrato attento e pronto.

L'episodio chiave della gara arriva al 40' con Guilbert che fermare coin la mano sulla linea di porta il tiro a colpo sicuro di Castellanos. L'arbitro non ha dubbi: cartellino rosso e calcio di rigore per la Lazio. Dal dischetto, lo stesso Castellanos è freddo e batte Falcone, portando i biancocelesti in vantaggio poco prima dell'intervallo.

Nonostante l'inferiorità numerica, il Lecce rientra in campo con grande determinazione e trova quasi subito il pareggio grazie a un bolide da fuori area di Tete Morente. Il tiro, potente e preciso, non lascia scampo a Provedel e dà energia ai padroni di casa.

Così la Lazio, pur con un uomo in più, fatica a trovare fluidità nella manovra con il Lecce che rischia poco o niente. All'88', quando il pareggio sembrava ormai inevitabile, arriva il gol di Adam Marusic, grazie ad un preciso diagonale dal limite dell'area.

Ma la partita è tutt'altro che terminata. Infatti, il Lecce ha ben tre occasioni nel recupero per portarsi in parità. La prima con un colpo di testa di Kaba che si stampa sulla traversa e la conseguente ribattuta che viene spedita fuori a due passi dalla porta. Successivamente è Morente che costringe Provedel ad un aparata salva risultato.

La Lazio torna a casa con tre punti preziosi, che le consentono di rimanere nei piani alti della classifica con 34 punti al suo attivo. Il Lecce rimane fermo a 16 punti, nonostante una prestazione che comunque non può non dare fiducia alla squadra di poter fare un campionato più che dignitoso.





Crediti immagine: x.com/seriafr/status/1870792329868833048/photo/1