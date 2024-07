Queste le parole con cui Biden, dalla Casa Bianca, ha commentato il tentativo di omicidio di Trump, chiedendo unità al Paese:

Cari concittadini americani, stasera voglio parlarvi della necessità di abbassare la temperatura nella nostra politica e di ricordare che, anche se potremmo non essere d'accordo, non siamo nemici. Siamo vicini. Siamo amici, colleghi, cittadini. E, cosa più importante, siamo tutti americani. E dobbiamo stare uniti. La sparatoria di ieri al comizio di Donald Trump in Pennsylvania ci spinge tutti a fare un passo indietro, a fare il punto della situazione e a capire come procedere da qui in poi. Fortunatamente, l'ex [Presidente] Trump non è [ferito] gravemente. Ho parlato con lui ieri sera. Sono grato che stia bene. E Jill e io preghiamo per lui. Porgiamo anche le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima uccisa. Corey era un marito, un padre, un pompiere volontario, un eroe, che ha protetto la sua famiglia da quei proiettili. Dovremmo tutti citare la sua famiglia e tutti i feriti nelle nostre preghiere.In precedenza, oggi, ho parlato di un'indagine in corso. Non conosciamo ancora il movente di chi ha sparato. Non conosciamo le sue opinioni o affiliazioni. Non sappiamo se abbia ricevuto aiuto o supporto o se abbia comunicato con qualcun altro. I professionisti delle forze dell'ordine, mentre parlo, stanno indagando su questi temi. Stasera, voglio parlare di ciò che sappiamo: un ex presidente è stato colpito. Un cittadino americano ucciso mentre esercitava semplicemente la sua libertà di sostenere il candidato da lui scelto. Non possiamo, non dobbiamo imboccare questa strada in America. L'abbiamo già percorsa in passato nel corso della nostra storia. La violenza non è mai stata la risposta, che si tratti di membri del Congresso di entrambi i partiti o della folla violenta che ha attaccato il Campidoglio il 6 gennaio o di un brutale attacco al consorte dell'ex Speaker della Camera Nancy Pelosi o di intimidazioni ai funzionari elettorali o del complotto sul rapimento di un governatore in carica o del tentato assassinio di Donald Trump.Non c'è posto in America per questo tipo di violenza o per qualsiasi altra violenza in assoluto. Punto. Nessuna eccezione. Non possiamo permettere che questa violenza venga normalizzata. Sapete, la retorica politica in questo paese è diventata molto accesa. È tempo di calmierarla. E tutti abbiamo la responsabilità di farlo. Sì, abbiamo dei disaccordi forti e profondi. La posta in gioco in questa elezione è enormemente alta. L'ho detto molte volte che la scelta che faremo in questa elezione plasmerà il futuro dell'America e del mondo per i decenni a venire. Ci credo con tutta l'anima. So che milioni di miei concittadini americani lo credono anche loro.E alcuni hanno una visione diversa sulla direzione che il nostro Paese dovrebbe prendere. Il disaccordo è inevitabile nella democrazia americana. Fa parte della natura umana. Ma la politica non deve mai essere un campo di battaglia letterale e, Dio non voglia, un campo di sterminio.Credo che la politica debba essere un'arena per un dibattito pacifico, per perseguire la giustizia, per prendere decisioni guidate dalla Dichiarazione di Indipendenza e dalla nostra Costituzione. Noi rappresentiamo un'America non di estremismo e furia, ma di decenza e grazia.

Tutti noi ora affrontiamo un periodo di prova con l'avvicinarsi delle elezioni. E più alta è la posta in gioco, più ferventi diventano le passioni. Ciò pone un ulteriore fardello su ognuno di noi per garantire che, non importa quanto forti siano le nostre convinzioni, non dobbiamo mai sprofondare nella violenza. La convention repubblicana inizierà domani. Non ho dubbi che criticheranno il mio programma e offriranno la loro visione per questo paese. Sarò in viaggio questa settimana, per sostenere il nostro programma e la nostra visione, la mia visione di nazione, la nostra visione. Continuerò a parlare con forza per la nostra democrazia, a sostenere la nostra Costituzione e lo stato di diritto, a chiedere azioni alle urne, niente violenza nelle nostre strade. È così che dovrebbe funzionare la democrazia. Discutiamo e non siamo d'accordo. Confrontiamo e mettiamo a confronto il carattere dei candidati, i precedenti, i problemi, l'agenda, la visione per l'America. Ma in America, risolviamo le nostre divergenze nelle urne. È così che lo facciamo, nelle urne , non con i proiettili. Il potere di cambiare l'America dovrebbe sempre essere nelle mani del popolo, non nelle mani di un potenziale assassino.Sapete, il percorso da seguire attraverso visioni contrastanti della campagna dovrebbe sempre essere risolto pacificamente, non attraverso atti di violenza.Sapete, siamo fortunati a vivere nel paese più grande della Terra. E ci credo fermamente, con tutto me stesso. Quindi, stasera, chiedo a ogni americano di impegnarsi nuovamente a rendere l'America così... rendere l'America ciò che è... pensateci. Cosa ha reso l'America così speciale? Qui in America tutti vogliono essere trattati con dignità e rispetto, e l'odio non deve avere alcun porto sicuro. Qui in America dobbiamo uscire dai nostri compartimenti stagni, dove ascoltiamo solo coloro con cui siamo d'accordo, dove la disinformazione dilaga, dove attori stranieri alimentano il fuoco delle nostre divisioni per plasmare i risultati in base ai loro interessi, non ai nostri.Ricordiamoci che qui in America, mentre l'unità è il più sfuggente degli obiettivi in ​​questo momento, niente è più importante per noi ora che stare insieme. Possiamo farcela. Sapete, fin dall'inizio, i nostri fondatori hanno capito il potere della passione, e così hanno creato una democrazia che ha dato alla ragione e all'equilibrio la possibilità di prevalere sulla forza bruta. Questa è l'America che dobbiamo essere, una democrazia americana in cui le argomentazioni sono fatte in buona fede, una democrazia americana in cui lo stato di diritto è rispettato, una democrazia americana in cui la decenza, la dignità, il fair play non sono solo nozioni pittoresche, ma realtà vive e pulsanti.Lo dobbiamo a coloro che ci hanno preceduto, a coloro che hanno dato la vita per questo paese. Lo dobbiamo a noi stessi. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Guarda, non perdiamo mai di vista chi siamo. Ricordiamoci che siamo gli Stati Uniti d'America. Non c'è niente, niente, niente al di là delle nostre capacità quando lo facciamo insieme.Quindi, Dio vi benedica tutti. E possa Dio proteggere le nostre truppe.





Fonte: Remarks by President Biden in Address to the Nation - JULY 14, 2024