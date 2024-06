Francesco Bagnaia (Ducati) ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Olanda ad Assen. a compimento di una straordinaria prima giornata di libere, dove ha messo in mostra un passo gara notevole, realizzato un giro secco eccezionale in 1:31.340. Brillanti le prestazioni delle Aprilia, meno convincenti quelle di Marc Marquez e Jorge Martin.

La sessione inizia con la maggior parte dei piloti che provano la combinazione media-soft, mentre i ducatisti scelgono strategie diverse: Martin scende in pista con una gomma soft davanti e media dietro, Marc Marquez opta per doppia media, così come Bagnaia e Bastianini. Molti effettuano la simulazione del passo gara, e Bagnaia impressiona girando regolarmente sull'1:32 basso.

Bagnaia continua a migliorare e segna un primo eccezionale 1:31.901 con gomme medie usate da 13 giri, distanziando Martin e Di Giannantonio. Nei veri e propri time attack la situazione non cambia: Bagnaia segna il record assoluto della pista con 1:31.340, davanti a Maverick Vinales (Aprilia) a 221 millesimi e Bastianini (con l'altra Ducati) a 530 millesimi.

Nel secondo time attack emergono Aleix Espargarò, terzo a 472 millesimi da Bagnaia, e Martin, quarto a 489 . All'ultimo tentativo, Vinales si avvicina ulteriormente e si piazza a 69 millesimi da Pecco, con Alex Marquez in terza posizione a 320millesimi. Si qualificano per il Q2, oltre ai primi tre, Espargarò (Aprilia), Martin (Pramac), M. Marquez (Gresini), Binder (KYM), Bastianini, Fernandez (Trackhouse Racing) e Morbidelli (Pramac).