Bassano del Grappa, la pittoresca città italiana famosa per il suo magnifico Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini, si prepara ad accogliere una mostra straordinaria che unisce l'arte contemporanea alla storia. Saro Grimani, rinomato pittore, presenterà la sua opera "War and Press Freedom" presso un palazzo storico nelle vicinanze del celebre ponte. Utilizzando autentici giornali di guerra e una maschera artigianale veneziana, Grimani crea un'esperienza artistica unica e coinvolgente. La mostra Expo Bassano del Grappa 2023 sarà aperta al pubblico dal 3 giugno al 2 luglio, con un vernissage d'apertura e un buffet il sabato 3 giugno alle 18:00.

La mostra è organizzata da “Visioni d’arte”, una bella realtà locale nel mondo dell’arte contemporanea.



Saro Grimani è un artista eclettico con una passione per l'esplorazione di tematiche sociali e storiche. La sua opera "War and Press Freedom" riflette il suo impegno nel dare voce alle storie dimenticate e nel creare una connessione tra il passato e il presente. Utilizzando autentici giornali di guerra, Grimani dà vita a un collage di immagini e testi che documentano le conseguenze della guerra e il ruolo della libertà di stampa. La maschera artigianale veneziana, un simbolo di mistero e dualità, completa l'opera, aggiungendo un elemento di enigma e suggestione.



La mostra Expo Bassano del Grappa 2023 è un evento attesissimo nel panorama artistico italiano e internazionale. Organizzata in un palazzo storico nei pressi del Ponte Vecchio, offre un'atmosfera unica che si fonde con la storia e la bellezza della città. L'esposizione di Saro Grimani è uno dei momenti clou della mostra, con la sua opera che invita il pubblico a riflettere sulla guerra, la libertà di stampa e il potere delle narrazioni visive.



Il Ponte Vecchio, o Ponte degli Alpini, è un simbolo indiscusso di Bassano del Grappa. Questo maestoso ponte pedonale in legno, costruito nel 1569 e ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, attira visitatori da tutto il mondo. La sua storia e il suo fascino rendono il Ponte Vecchio una tappa obbligata per i turisti internazionali. Nonostante la mostra non possa essere allestita sul ponte stesso, il palazzo storico nelle vicinanze offre un'ambientazione suggestiva e ben collegata a questa icona locale.



Bassano del Grappa è da sempre una città di grande importanza artistica e culturale. È nota per aver dato i natali a illustri artisti come Jacopo Bassano, ma anche per la sua tradizione artigianale e le sue botteghe d'arte.

La storia di Bassano del Grappa affonda le sue radici in un passato ricco di eventi e di cultura. Situata nella regione del Veneto, nel nord-est dell'Italia, questa affascinante città ha una storia millenaria che risale all'epoca romana.



Durante l'epoca romana, Bassano del Grappa era conosciuta come "Brentonico" e si trovava lungo la via Postumia, una delle principali arterie stradali dell'Impero Romano. La sua posizione strategica ne ha favorito lo sviluppo come centro commerciale e militare.



Nel corso dei secoli, Bassano del Grappa è stata oggetto di contese e dominazioni da parte di diverse potenze. Durante il periodo medievale, è passata sotto il controllo dei comuni vicini, tra cui Padova e Vicenza. Nel XIV secolo, la città divenne un libero comune e conobbe un periodo di grande prosperità economica, grazie alla produzione di ceramica e tessuti.



Uno degli eventi più significativi nella storia di Bassano del Grappa è la costruzione del celebre Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini. Il ponte originale fu eretto nel 1209, ma è stato ricostruito più volte a causa di conflitti e calamità naturali. L'attuale ponte, risalente al 1569, è un'icona della città e un importante punto di riferimento storico.



Durante il Rinascimento, Bassano del Grappa ha visto la nascita di una scuola pittorica di rilievo, con artisti come Jacopo Bassano e i suoi figli che hanno contribuito alla fama artistica della città. Jacopo Bassano, in particolare, era noto per i suoi dipinti di scene di vita quotidiana e paesaggi naturali, che hanno influenzato l'arte europea dell'epoca.



Durante il periodo napoleonico, Bassano del Grappa fu coinvolta nelle guerre napoleoniche e divenne un importante centro militare. La città subì danni significativi, ma si riprese rapidamente e continuò a svilupparsi negli anni successivi.



Durante la Prima Guerra Mondiale, Bassano del Grappa si trovava al centro del fronte italiano. La città fu pesantemente coinvolta nei combattimenti e subì gravi danni. Oggi, Bassano del Grappa è un luogo di memoria e commemorazione, con numerosi monumenti e musei dedicati alla Grande Guerra.



Oltre alla sua storia militare, Bassano del Grappa è anche conosciuta per la sua produzione di grappa, un distillato di vino tipico della regione. La grappa di Bassano è rinomata in tutto il mondo e la città ospita il Museo della Grappa, dove i visitatori possono scoprire la tradizione e la produzione di questo liquore.



Negli ultimi decenni, Bassano del Grappa si è sviluppata come una meta turistica di rilievo, grazie alla sua ricca storia, al paesaggio suggestivo e alle numerose attrazioni culturali. La città ha conservato il suo fascino medievale, con stradine acciottolate, palazzi storici e una vivace atmosfera.

Per info: www.sarogrimani.eu