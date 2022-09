L'interminabile lutto della Gran Bretagna sta per finire, anche se per la famiglia reale e gli addetti durerà ancora per una settimana.

In questi giorni centinaia di migliaia di persone sono rimaste in coda per ore e ore pur di sfilare davanti alla bara della regina Elisabetta, deposta a Westminster Hall tra militari e membri della famiglia reale in divisa che sull'attenti vegliavano le spoglie della sovrana (Lying-in-State).

Nelle partire della Premier League, che da ieri ha ripreso giocare dopo la sosta in segno di lutto dello scorso fine settimana, al 70' (gli anni di regno della regina), gli spettatori si sono alzati in piedi ad applaudire.

Dal giorno successivo della scomparsa, giornalisti e conduttori di qualsiasi trasmissione della BBC si presentano davanti alle telecamere rigorosamente vestiti di nero... e si potrebbe continuare...

Ma forse i britannici non hanno un po' esagerato nel commemorare un'anziana signora che ha sempre vissuto nei suoi castelli, tra i suoi cani e i suoi cavalli, girando sulle sue Land Rover tra gli immensi parchi di sua proprietà... senza che nessuno abbia mai saputo che cosa realmente pensasse e quali fossero i suoi giudizi su ciò che stava accadendo nel mondo?

A sentire i commenti, parrebbe di no. Tutti sono concordi nel commemorare una persona che ha vissuto alle loro spalle, godendo per tutta la vita di privilegi anacronistici, anche quando il resto della nazione non era certo in salute.

Comunque nelle prossime ore alle persone non sarà più concesso accedere alla fila e nelle prime ore del mattino di lunedì, l'accesso a Westminster Hall sarà vietato, perché la bara sarà portata in processione all'Abbazia di Westminster, dove si svolgerà il servizio funebre.

Dopo il funerale di Stato, la bara sarà portata in processione dall'Abbazia al Wellington Arch. Da lì sarà traferita al castello di Windsor e in processione fino alla Cappella di San Giorgio, attraverso la Long Walk. Nella Cappella di San Giorgio si terrà una cerimonia di commiato.

In giornata, tra gli altri, hanno reso omaggio alle spoglie di Elisabetta II, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla moglie, e la moglie del presidente dell'Ucraina, Olena Zelenska,