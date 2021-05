L’Amministrazione comunale ha deciso di passare alle maniere forti per contrastare chi si ostina a non voler svolgere la raccolta differenziata e soprattutto insiste nell’abbandonare la spazzatura in qualsiasi angolo delle strade o sui marciapiedi anche nelle giornate, come oggi, quando non è previsto il ritiro dei rifiuti.

Stamattina si è deciso di operare il primo di una serie di controlli in città, facendo intervenire congiuntamente il personale della Caruter e i vigili urbani.

Al termine delle verifiche sono state riscontrate violazioni nelle vie Umberto I, Madonna del Lume e nella litoranea di Ponente, tra via del Marinaio d’Italia e via Tukory.

La verifica dei sacchi abbandonati sui marciapiedi o addirittura ai margini della sede stradale ha portato alla notifica di 12 verbali sia a cittadini, identificati attraverso il rifiuto presente nel sacco controllato, sia agli amministratori di condominio, che non avrebbero fatto rispettare le regole previste dal vigente regolamento comunale sul posizionamento dei contenitori nel corso dei giorni e degli orari stabiliti. La multa comminata ammonta a circa 400 euro.

«Non è più possibile tollerare irregolarità – afferma il Sindaco Pippo Midili – e, pur nella consapevolezza che la maggioranza dei cittadini effettua la differenziata, andremo sino in fondo per scovare chi si rende responsabile del deposito dei sacchetti dell’immondizia a qualsiasi orario della giornata creando delle discariche, che automaticamente diventano costi aggiuntivi per tutti. Incivili, che vanno bloccati per non mortificare l’immagine di una intera città».

Midili ha sottolineato come nelle prossime settimane ai controlli manuali, verranno abbinati quello con foto-trappole. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni coinvolgendo le aree più decentrate e la periferia oltre che il centro cittadino.