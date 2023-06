Sempre sugli allori, ma un po' meno rispetto alle precedenti occasioni, le Ducati sul TT di Asse, dove domenica di disputerà il Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Stavolta, infatti sono "solo" cinque le moto di Borgo Panigale nella top-ten della classifica combinata delle libere del venerdì, con il miglior tempo di giornata che nella sessione pomeridiana è stato ottenuto dalla VR46 di Marco Bezzecchi, protagonista anche nella FP1, con 01'32.063.

Alle sue spalle, con 136 millesimi di ritardo, la Ducati Pramac di Jorge Martin, con lo spagnolo più veloce di 22 millesimi della Red Bull KTM di Jack Miller. Quarto, a due decimi, il leader del mondiale Francesco Bagnaia, sulla Ducati ufficiale, che non ha iniziato bene il suo venerdì, ma è pian piano riuscito a trovare l'assetto giusto della sua moto a fine giornata. Tra i "ducatisti" qualificatisi direttamente per la Q2 anche Luca Marini (VR46) e Alex Marquez (team Gresini), rispettivamente no il nono e decimo tempo. Undicesimo tempo per l'altra Pramac di Johann Zarco, mentre solo quindicesimo Enea Bastianini che ancora non è al meglio dopo l'incidente di inizio stagione.

Bene le Aprilia con Maverick Viñales quinto a 278 millesimi e Aleix Espargarò settimo a meno di 4 decimi. Tra loro un redivivo Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale, che oltre al buon tempo sul giro secco ha mostrato anche un buon passo gara. Brad Binder, con l'altra Red Bull KTM completa la top ten.

Honda, al contrario, continua ad essere in crisi. Ogni volta che Marc Marquez cerca di spingere, finisce inevitabilmente nella ghiaia, come accaduto anche nel pomeriggio di venerdì alla curva 3 della P2:un copione che si ripete con preoccupante frequenza, addirittura imbarazzante considerando che la scuderia per cui gareggia è la più vincente di tutti i tempi nel Motomondiale.

Sabato la MotoGP sarà di nuovo in pista per la P3 alle 10:10, con la Q1 alle 10:50 e la Q2 alle 11:15, mentre la gara sprint prenderà il via alle ore 15:00.