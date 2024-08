Ottimo esordio per i bianconeri a segno nel primo tempo con il debuttante Mbangula e Weah. Al 91' la chiude Cambiaso. Sfortunato Vlahovic, che prende due pali e si vede annullare un gol

Esordio sul velluto della nuova Juventus di Thiago Motta, che batte 3-0 il Como e inizia nel migliore dei modi il campionato. L'equilibrio dura solo 23', quando il debuttante Mbangula si regala una serata da sogno, infilando Reina nell'angolino con un preciso destro. Il palo ferma Vlahovic al 43', ma Weah in pieno recupero capitalizza al meglio l'assist di Yildiz e il velo del serbo: il pallone sbatte contro la traversa e atterra oltre la linea di porta. A inizio ripresa Vlahovic cala il tris di testa, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Cambiaso a inizio azione. Serata sfortunata per l'ex Fiorentina, che colpisce un altro legno al 53'. Al 91' il tris di Cambiaso. Nel finale esordio anche per Douglas Luiz, che nel recupero sfiora il poker. Per il Como, invece, c'è tanto da lavorare per raggiungere l'obiettivo salvezza.