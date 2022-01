104.065 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ieri sono stati 137.147. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 818.169 nelle ultime 24 ore rispetto a 999.490 precedenti.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati varia dal 13,72% di ieri al 12,71% odierno. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 10.925.485.

Rapporto ricoverati con sintomi/nuovi casi: 3.004/14.558 in Lombardia, 1.480/11.233 in Veneto, 1.404/9.814 in Campania, 2.632/13.091 in Emilia Romagna, 2.146/11.533 nel Lazio, 2.083/6.244 nel Piemonte, 1.470/6.244 in Sicilia, 1.315/8.404 in Toscana...

Il numero totale degli attualmente positivi è di 2.643.817 (ieri erano 2.664.648). Tra i positivi, 1.593 i ricoverati in terapia intensiva, ieri erano 1.588 con ulteriori 95 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 19.617 sono i ricoverati con sintomi (ieri 19.636), mentre sono 5 2.622.607 le persone in isolamento domiciliare (ieri 2.643.424).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 8.135.519.

Oggi sono 235 i decessi, con il totale che sale a 146.149.





VACCINATI

Al 30 gennaio sono 127.538.360 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 100,3% delle 127.161.867 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 10 tra regioni e P/A.

48.970.157 , il 90,67% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione.

, il 90,67% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione. 47.313.660 , l'87,60% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

, l'87,60% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. 953.754 , l'1,77% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi.

, l'1,77% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. 49.923.911 , il 92,43% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi.

, il 92,43% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi. 32.910.171, l'83,23% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.



Somministrazione platea 5-11 anni