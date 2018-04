Borghi d'Europa al bistrot Lambo's a Salgareda

22/02/2018 17:53 - Troina. Tutti i cittadini residenti nella zona circostante la via Vittorio Emanuele e le vie Sollima, Croce, Nazionale fino all’incrocio con Via Corpus Domini, Schinocca, Ramosuso, Brunelleschi,… (Vivienna - Vivisicilia)

06/11/2017 18:55 - Il Centro Funzionale Regionale Veneto ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Zona: Piave pedemontano; Rischio Idrogeologico Zone: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna,… (Rete Meteo Amatori)

Caos a Ponte Milvio, contromano il pullmann del Bologna calcio

30/10/2017 21:16 - Mezz’ora di caos questa mattina in zona Ponte Milvio dove il pulmann dei calciatori del Bologna, arrivati per l’incontro di questa sera con la Roma all’Olimpico, per raggiungere l’hotel di via… (VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano on-line di Roma Nord)