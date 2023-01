Con un "quasi" un tempo per parte si può riassumere il resoconto della partita, disputatasi nel pomeriggio di sabato al Via del Mare, tra Lecce e Milan, terminata in parità con il risultato di 2-2.

I primi 45 minuti vedono il Lecce in vantaggio di 2 reti, dopo un primo tempo giocato a mille all'ora. Da un disimpegno di Kalulu, al 3', arriva l'autogol di Theo Hernandez che spedisce il pallone nella propria porta per anticipare Blin.

Il raddoppio arriva al 23' con Baschirotto che di testa supera di precisione Tatarusanu spedendo la palla sul palo opposto. Nel finale di tempo prima Pobega e poi Giroud, provano ad accorciare, ma senza successo.

Nell'intervallo Pioli inserisce Messias e Dest per Saelemaekers e Theo Hernandez e dà così la scossa ai suoi che riaprono l'incontro al 58' con Leao che dalla sinistra batte Falcone sul primo palo, dopo aver preso la palla su una sua respinta a seguito di un tiro di Giroud.

Anche Baroni cambia due uomini, inserendo Gallo per Pezzella e Maleh per Gonzalez, ma non riesce a fermare la spinta dei rossoneri che arrivano al pareggio al 70', con Calabria che di testa mette dentro un assist, anche questo di testa, servito da Giroud.

L'occasione più importante per aggiudicarsi i tre punti capita però al Lecce nel finale. Gallo, sulla sinistra, salta due difensori e dalla linea di fondo crossa verso il centro, Tatarusanu respinge maldestramente e la palla dopo aver carambolato su Tomori si dirige verso la porta milanista, sfiorando di centimetri l'esterno del palo.

Col secondo 2 - 2 consecutivo il Milan in classifica è secondo, ma a ben 9 punti di distanza dalla capolista Napoli. Il Lecce, con 20 punti, sale al 12° posto, a -1 dal Monza oggi vittorioso per 3-2 sul campo della Cremonese.