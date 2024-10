L’Accademia ha partecipato con “DESIGNERS & MAKERS” con i progetti dei Bienni Specialistici in Fashion Design e in Textile Design del campus di Milano

Milano, 25 ottobre 2024 – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti ha preso parte a Fashion Graduate Italia 2024, l’evento promosso da Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, che si è svolto dal 22 al 24 ottobre presso BASE Milano e in streaming sull’homepage del sito www.fashiongraduateitalia.it, in cui Scuole e Accademie di Moda sono state protagoniste con sfilate, esposizioni, talk, workshop, per mostrare la creatività degli studenti e metterli in connessione con il sistema moda.

In quest’occasione, l’Accademia ha presentato il progetto “DESIGNERS & MAKERS” che ha visto gli studenti dei Bienni Specialistici in Fashion Design e in Textile Design del campus di Milano, coordinati dal Course Leader Luca Belotti, raccontarsi nel NABA Fashion Showcase, il booth visitabile durante le giornate della manifestazione, e nel NABA Graduates Fashion Show, la sfilata che si è svolta ieri alle ore 11.45.

In passerella hanno sfilato le 8 migliori collezioni del Biennio Specialistico in Fashion Design, realizzate dagli studenti Yi Chen, Giovanni Fazzini, Altea Sofia Lunetta, Alper Aslan Okçu, Berrak Zeynep Okyar, Dilara Övet, Ghazal Yazdanpanah e Liu Yufei e selezionate da professionisti del settore in occasione di "SHOWROOM. MASTER OF ARTS in FASHION DESIGN", l’evento dedicato alla presentazione e selezione delle collezioni finali, svoltosi lo scorso settembre presso il campus NABA durante la Milano Fashion Week. Gli outfit che hanno sfilato in passerella sono stati protagonisti di una narrazione estetica di respiro internazionale, con influenze culturali che si riflettono nella creazione di opere caratterizzate da ricerca e sperimentazione su forme, manipolazioni tessili e materiche.

Il racconto dell’Accademia “DESIGNERS & MAKERS” si è sviluppato anche nel NABA Fashion Showcase, sotto la direzione artistica della docente NABA Alessandra Modarelli, trasformando il booth dell’Accademia in un dispositivo tessile che esalta manualità, tecniche e strumenti tipici dei Textile Design Labs di NABA. Grazie alla consolidata collaborazione con la storica azienda Mantero Seta, articolata nel progetto NABA Mentorship with Mantero Seta, le pareti dello spazio sono state vestite con superfici di twill di seta che, attraverso un trompe-l’oeil visivo, hanno ampliato i confini dello spazio, evocando gli ambienti dell’Accademia. L’installazione è un'esplorazione immersiva del tessile contemporaneo, dove tradizione e innovazione, si fondono per raccontare la varietà delle tecniche. Oltre a un valore estetico, ogni pezzo esposto rappresenta un continuo dialogo tra manualità e tecnologia per mantenere viva la cultura produttiva e sviluppare una visione professionale del settore tessile.

In un dialogo tra forma e contenuto nello spazio espositivo in mostra artefatti tessili hanno raccontato i progetti curatoriali degli studenti del Biennio Specialistico in Textile Design: Kübra Aydinli, Anna Rosa Confuorti, Noemi Gennarino, Ayşe Katilmiş, Maria Paula Muñoz Rivas, Federica Raso, Yingjun Ren, Giovanna Roselli, Avik Sethi, Yuchu Shen. Attraverso l’utilizzo della stampa, gli studenti hanno offerto una narrazione visiva della loro espressione artistica e manuale nel campo del tessile e della maglieria.

"Fashion Graduate Italia rappresenta sempre un’importante occasione per favorire sinergie tra il settore formativo e il Sistema Moda italiano. In questo contesto, gli studenti hanno la possibilità di esprimere la propria creatività, scoprire come si creano connessioni e come la cultura della moda sia profondamente intrecciata con il contesto contemporaneo. All'interno dei Fashion and Textile Design Lab di NABA, gli studenti lavorano in un ambiente ricco di scambi culturali, dove sono incoraggiati a sviluppare una visione personale. In linea con il tema di quest’anno “Eyes Wide Open”, le collezioni presentate dagli studenti si distinguono infatti per una capacità di osservare il mondo con attenzione e sensibilità, aprendo nuove prospettive e dialoghi nel campo del design. Le creazioni non sono solo opere estetiche, ma veri e propri strumenti di narrazione, capaci di riflettere il mondo in cui viviamo e, allo stesso tempo, proiettarsi verso il futuro della moda“ ha dichiarato Colomba Leddi, NABA Fashion Design Area Leader.

Nell’ambito dell’edizione 2024 di Fashion Graduate Italia, Piattaforma ETS, in collaborazione con il Comune di Milano ha infine promosso un Forum Bilaterale insieme allo sponsor Shanghai City of Design Promotion dedicato al dialogo tra le istituzioni universitarie di Shanghai e quelle parte del suo network. Luca Belotti, Course Leader dei Bienni Specialistici e dei Master Accademici dell’Area Fashion Design per il campus di Milano, è stato moderatore del forum, che ha accolto i panel proposti da docenti e ricercatori delle scuole italiane e cinesi, concentrandosi sui temi di internazionalità e ricerca. Il docente NABA Andrea Cammarosano ha curato l’intervento “Inter-Relational Creativity: Fostering Individual and Collaborative Creativity through Skill-Based Training in Fashion Education”, dedicato a un’analisi della collaborazione creativa nell'educazione alla moda, con un focus sull'ideazione di una collezione.

CREDITS

NABA GRADUATES FASHION SHOW

Studenti del Biennio Specialistico in Fashion Design: Yi Chen, Giovanni Fazzini, Altea Sofia Lunetta, Alper Aslan Okçu, Berrak Zeynep Okyar, Dilara Övet, Ghazal Yazdanpanah e Liu Yufei

Styling: Gloria Bertuzzi con Sofia Davola

Sound Design and Video Documentation: Raphael Monzini

Coordinamento degli studenti del Biennio Specialistico in Fashion Design: Grazia Alessandro, Gloria Bertuzzi, Andrea Cammarosano, Geny Iorio, Aldo Lanzini, Cielo Lien, Marta Santambrogio

NABA FASHION SHOWCASE

Studenti del Biennio Specialistico in Textile Design: Kübra Aydinli, Anna Rosa Confuorti, Noemi Gennarino, Ayşe Katilmiş, Maria Paula Muñoz Rivas, Federica Raso, Yingjun Ren, Giovanna Roselli, Avik Sethi, Yuchu Shen

Curated by: Alessandra Modarelli

Coordinamento degli studenti del Biennio Specialistico in Textile Design: Salvatore Averzano, Valentina Campari, Gianluca Catalani, Luisa Cevese, Ekaterina Matantseva, Alessandra Modarelli, Saverio Palatella, Marina Tonella

Thanks to:

Mantero Seta

Visual Identity: Michele Corradini

NABA Fashion Design Area

Colomba Leddi, Fashion Design Area Leader

Luca Belotti, Course Leader Bienni Specialistici e Master Accademici dell’Area Fashion Design - Milano

Michele Corradini, Course Leader Triennio in Fashion Design - Milano

Intissar Bouhi e Daniele Mattiuz, Fashion Design Academic Assistants

Staff dei NABA Fashion and Textile Design Labs

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design, è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, e da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.

www.naba.it

