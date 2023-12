Ai Las Vegas Film Critics Society Awards Robert Downey jr per la sua apprezzata performance in Oppenheimer ha vinto il suo 3° premio di stagione dopo aver conquistato l’Atlanta Film Critics Circle Award e il Maltin Modern Master Award al Santa Barbara International Film Festival, attestandosi come uno dei forti competitors di quest'anno per la gara agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista.

Inoltre Oppenheimer ha vinto altri 6 Las Vegas Film Critics Society Awards (per un totale di 7 premi) tra cui: miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora e miglior cast.