È stata una tragica scoperta quella avvenuta venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi a Milano.

Un pensionato aveva notato una manina sporgere da un cassonetto giallo per la raccolta di vestiti usati della Caritas e ha chiamato i soccorsi. Dentro il cassonetto c'era il corpo di una neonata di poche ore, avvolto in una felpa e con la placenta ancora attaccata.

La bambina era già morta quando è stata adagiata nel cassonetto, probabilmente lo era già al momento del parto. Gli inquirenti ipotizzano che la piccola fosse nata senza vita e che la madre l'abbia abbandonata nel cassonetto, forse in preda al panico o alla disperazione.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per infanticidio contro ignoti, ma la posizione della donna potrebbe cambiare se si accertasse che non c'è stata alcuna violenza sul nascituro.

Gli investigatori stanno cercando di rintracciare la madre attraverso le telecamere di sorveglianza della zona e i controlli negli ospedali, ma finora non ci sono state segnalazioni utili.