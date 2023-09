Favorevolmente sorprendente il risultato della sessione di pre-qualifiche del venerdì per il Gran Premio d'India di MotoGP, sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi.

È infatti di Luca Marini (Ducati del Team Mooney VR46), non brillantissimo nelle ultime gare, il miglior tempo con 1:44.782.

Il fratello minore di Valentino Rossi ha realizzato l'impresa negli ultimi minuti della sessione, superando per soli 8 millesimi lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), che si conferma come uno dei favoriti per le gare del weekend. Terza l'Aprilia di Aleix Espargarò, mentre il suo compagno di squadra, Maverick Viñales, è sesto ad oltre 4 decimi.

Finalmente anche Honda mostra segnali di miglioramento, con entrambi i suoi piloti ufficiali che si qualificano per la Q2: Marc Marquez è quarto a 335 millesimi e Joan Mir è decimo a 550 millesimi dal primo. Entrambi hanno saputo sfruttare la scia della Ducati di Marco Bezzecchi (quinto a 420 millesimi dal compagno di squadra Marini).

Anche il leader del campionato Francesco Bagnaia va direttamente in Q2, nonostante abbia faticato a trovare un buon feeling con la sua Ducati GP23, chiudendo la Practice solo con il settimo tempo a quasi mezzo secondo dal primo.

Passano il turno anche i francesi Fabio Quartararo (Yamaha) ottavo e Johann Zarco (Ducati Pramac) nono, mentre dovranno affrontare la Q1 gli italiani Fabio Di Giannantonio (11°), Franco Morbidelli (14°) e Michele Pirro (22°), così come i più quotati, almeno in classifica, Brad Binder con la KTM e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini.

Sabato, le MotoGP saranno di nuovo in pista a partire dalle ore 7:50, mentre la gara sprint su 12 giri, prenderà il via a mezzogiorno.





Crediti immagine: twitter.com/VR46RacingTeam/status/1705194398206570604/photo/1