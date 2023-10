Dal 20 ottobre al 10 dicembre 2023, Desenzano del Garda diventa la capitale dell’arte contemporanea con la prima edizione del Festival del Contemporaneo, chiamato "New Generation". Questo evento unico nel suo genere riunirà una variegata schiera di cinquanta artisti contemporanei e professionisti dell'arte, offrendo ai visitatori una straordinaria esperienza artistica che abbraccia mostre d'arte, performance live, concerti e incontri emozionanti durante i tre intensi giorni del weekend inaugurale.

Il fulcro dell'evento sarà la mostra collettiva intitolata "Art Will Save the World", che si terrà nel maestoso scenario del Castello di Desenzano. Questa eccezionale esposizione accoglierà una selezione di opere realizzate da affermati artisti contemporanei, spaziando dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'installazione e alla video arte. Tra le opere esposte, spiccano i celebri "Vangeli" di Antonio Del Donno, opere uniche realizzate con tavole di legno recuperate, abilmente incollate e dotate di cerniere in ferro, su cui sono impressi con caratteri stampati a fuoco versetti evangelici.

La partecipazione di Antonio Del Donno a questa prestigiosa manifestazione testimonia l'attuale fervente interesse del pubblico e dei critici nei confronti delle opere di questo rinomato artista beneventano. La sua presenza è un'eccitante aggiunta a un festival che si preannuncia come un trionfo dell'arte contemporanea.